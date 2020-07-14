【西甲】皇馬2：1力克格蘭納達創9連勝　距離錦標僅一步之遙

皇家馬德里上一次高舉西甲聯賽錦標，已經是3年前，如今終於有望力壓宿敵巴塞隆拿，再嘗稱霸聯賽滋味。 皇馬憑費蘭特文迪及賓施馬各建一功，作客以2：1力克格蘭納達，只要在下輪擊敗維拉利爾，便可穩奪今季的西甲錦標。

在西甲重開前高踞榜首的巴塞隆拿，復賽後有3仗賽和對手；相反，宿敵皇馬在隊長沙治奧拉莫斯多次挺身而出後，創下8連勝的佳績，一口氣由落後變領先4分。

皇馬在今仗作客格蘭納達若再取3分，相信聯賽錦標已十拿九穩，費蘭特文迪（Ferland Mendy）個人表演，以速度突破壓過格蘭納達守衛後，窄角度勁射網頂破網，上半場10分鐘先開紀錄。賓施馬及後左路扣入大位建功，在16分鐘擴大兩球領先優勢，射入西甲重開後的第5個入球。雖然格蘭納達在下半場初段追成1：2較接近紀錄，但皇馬仍然力保勝局全取3分。

費蘭特文迪個人突破後勁射建功，為皇馬先開紀錄。（路透社）

皇馬以83分高踞榜首，與次席的巴塞相差4分，西甲聯賽餘下最後兩輪，皇馬在下輪只要在維拉利爾身上全取3分，便可提早一輪穩奪聯賽錦標。

賓施馬射入復賽後的第5個入球。（路透社）

巴利坐冷板繼續嘆世界

在復賽後僅兩仗披甲的加里夫巴利（Gareth Bale），今仗繼續被列入大軍名單，全場在後備席「齋坐」，但該名威爾斯球星卻不愁寂寞，在看台上以白色膠布模仿望遠鏡，自得其樂。

巴利未受主帥施丹重用，連續5仗未有機會披甲，但巴利一於少理，在看台上繼續我行我素，在早前對艾拉維斯一仗中，被影到疑似以口罩遮眼入睡外，更悠閒地吃乳酪，恍如置身一人之境。

巴爾在看台上猶如置身一人之境，沒有理會場內發生什麼事。（AP）

英超第36輪直播賽程（按圖放大）：

+ 2

疫情期間各項活動感染風險評估：