【英超】哈利馬古尼再三出醜球迷震怒　復賽後成曼聯後防缺口

曼聯的哈利馬古尼是全球最高身價後衛，去年夏天加盟後隨即被主帥蘇斯克查委任為隊長，率領紅魔鬼的防線。英超重開後，馬古尼似乎有負「8000萬鎊先生」之名，三番四次犯錯，今仗再度出現「蝦碌」事件。

哈利馬古尼（Harry Maguire）在俄羅斯世界盃後，成為新一代英格蘭穩健後衛的代表，曼聯去年夏天以8000萬英鎊由李斯特城羅致他，寄望他改善曼聯後防的穩定性。

老將艾舒利楊格離隊轉投國際米蘭後，蘇斯克查委任新加盟的馬古尼接過隊長臂章。該名新任曼聯隊長率領迪基亞﹑連迪路夫﹑雲比沙卡及梳爾等人的防線，隨球季過去，各人的默契更有改善，使紅魔鬼至今僅錄得35個失球，是全英超第4少的球隊。

馬古尼與連迪路夫經過大半季的合作下，表現愈來愈好，但近期馬古尼的犯錯開始浮現。（資料圖片／Getty Images）

馬古尼在主場對修咸頓一仗中，再度出現「蝦碌」鏡頭，防守對手最後一擊的角球時，雲比沙卡原先緊盯對手史堤芬斯，但馬古尼只顧望着皮球，變成自己人守自己人，他以雙手按住隊友並使他「跟甩」對手，皮球落在遠柱失守。雖然失球與馬古尼未有直接關係，但「Mark錯」隊友在場上並不常見。

馬古尼賽後表示球隊在防守死球上已有進步，但球員因班頓威廉斯傷出而少打一人，在人數輸蝕下導致失守，「球隊季初在防守死球方面時常出現犯錯，隨球隊近期表現改善，在死球防務上亦比季初進步，若球隊有4名防守球員的話，相信可以成功防守，但班頓威廉斯因傷退下火線。」

曼聯最後關頭失守被修咸頓迫和 錯失良機躋前四

只顧皮球的馬古尼，一不小心「Mark錯」隊友雲比沙卡。（Getty Images）

馬古尼「Mark錯」隊友實錄：

馬古尼復賽後失誤頻頻

曼聯在英超重開後，6場聯賽中其中3場力保不失，但隊長哈利馬古尼的失誤數字逐漸增多，反成為球隊防線的缺口，再度引起外界對他的質疑。

復賽首仗對熱刺時，馬古尼盡顯轉身速度慢的弱點，被貝雲積以「速度壓制」，慘變移動的「雪糕筒」，及後勁射角度欠奉，但迪基亞同樣未能撲出，結果失守收場。最終，名宿堅尼賽後炮轟二人表現「醜死鬼」，表現遠低於曼聯球員應有水平。

曼聯防線災難級表現 堅尼點名二人「不准上隊巴」

馬古尼慘變雪糕筒，一臉無奈。（資料圖片／Getty Images）

重溫馬古尼慘被貝雲積「原爆」：

+ 5 + 4 + 3

曼聯早前主場5：2大破般尼茅夫，但兩個失球亦與馬古尼有關，因為他一記輕率落腳而被對手的史坦尼斯拿斯輕鬆「通坑渠」，及後迪基亞再一次近柱失守。該名曼聯隊長在易邊後立即再度犯錯，一記誤傳引致後備入替的拜利犯手球，使球隊再失一球，幸好曼聯前線該仗火力充足，轟入5球下大勝，彌補馬古尼的兩個犯錯。

馬古尼出腳攔截被「通坑渠」，及後迪基亞再度近柱失守，般尼茅夫在上半場先開紀錄。（路透社）

馬古尼輕率落腳被通坑渠（按圖放大）：

貴為全球最高身價後衛，馬古尼是否值8000萬英鎊身價，已並非首日提出的疑問。該名27歲的英格蘭中堅，英超重開後3場的犯錯，展露馬古尼速度慢﹑判斷能力及腦筋上犯錯，而曼聯一代鐵衛里奧費迪南早前曾經狠批馬古尼的表現不合格，經常讓對手前鋒有太多空間。

馬古尼的中路拍檔連迪路夫在復賽後，表現漸趨穩定，反而哈利馬古尼卻成為曼聯防線的「炸彈」，難怪近日傳出蘇斯克查有意羅致般尼茅夫的尼敦阿基（Nathan Ake），以改善球隊的防線穩定性。

蘇斯克查賽後即場招募尼敦阿基 般茅財困隨時星散

馬古尼復賽後失誤頻頻，令人再度質疑他的能力。（路透社）

英超第36輪直播賽程（按圖放大）：