【新冠肺炎】足球訓練中心被關　康文署封場　港超教練：見步行步

本港近日爆發第三波新冠肺炎疫情，本地感染個案創新高，政府昨日（13日）宣布再次收緊限聚令，康樂及文化事務署場地亦會在明日（15日）開始關閉至另行通知；今日，環保署亦宣布，賽馬會足球總會足球訓練中心明日起暫停開放。 普羅大眾固然失去運動場所，而正準備8月復賽的港超聯球隊，操練計劃亦被打亂。

康樂及文化事務署昨晚已宣布，所有戶外康樂場地及設施、室內體育設施、公共圖書館及自修室將在7月15日起暫停開放（詳見下表），同時暫停處理所有陸上康體設施7月份的個人及團體預訂申請，而公眾游泳池在7月份的團體預訂申請亦會暫停；靜態康樂設施如大草坪、公園座椅及公園裏的戶外緩跑徑，則會繼續開放。

戶外康樂場地：網球場、草地滾球場、運動場、牛池灣公園射箭場、石澳障礙高爾夫球場、屯門康樂體育中心、草地球場、人造草地足球場、硬地球場、門球場、乒乓球枱、燒烤場、極限運動場、滾軸溜冰場、滾軸曲棍球場、滑板場、戶外健身設施、模型車場、模型船池、單車設施（單車通道除外）、露天劇場、公眾游泳池、泳灘、水上活動中心、度假營和貝澳營地等 室內體育設施及靜態康樂設施：體育館、壁球中心、羽毛球中心等

富力R&F等多支港超球隊常在足球訓練中心操練，準備8月復賽。（資料圖片/袁志浩攝）

環保署封場 陳曉明：望盡快公布賽事安排

在康文署宣布封場後，環境保護署亦宣布明日起暫停開放轄下公共設施，包括將軍澳已修復堆填區——足球訓練中心（FTC）。

2019/20港超球季因疫情暫停後，原定在8月底復賽，僅餘6支參加復賽的球隊包括富力R&F、東方龍獅、冠忠南區、傑志、理文及愉園，早前已各自開操備戰，然而在康文署場地、足球訓練中心俱關閉之下，港超球隊短期內勢難如常操練。

理文主帥陳曉明直言，面對操練可能再停，只能見步行步。（資料圖片/袁志浩攝）

理文主帥陳曉明坦言，球隊現在遇上不少阻力，「國際足協的（球員上陣資格）條例，足總一直未有定案、我們有外援未能歸隊，加上現在可能要停練，只能見步行步」，他期望足總方面可盡快作決定，「若有關盃賽、聯賽的安排有任何決定，希望盡快作出，始終球隊之前要做很多準備工作」。

愉園早前曾在元朗大球場操練。（Facebook/愉園足球 隊 Happy Valley FC）

至於愉園主帥鮑家耀則道：「無論場地是否封閉，明日開始球隊也會透過視像會議，再次在家進行體能訓練，盡量保持狀態」，他強調全軍都希望復賽，「每場比賽對青年球員都很寶貴。現時只能寄望疫情可在未來兩星期會受控，否則球員狀態不理想，球隊備戰會變得很困難」。

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