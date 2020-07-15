行山露營｜郊野公園燒烤露營禁令今日生效　籲郊遊客保持社交距離

郊野公園露營地點及燒烤場今日（7月15日）起關閉，加上康文署亦關閉康樂文化設施，代表全港的公共營地及燒烤場全面封閉，直至另行通知。

因應新冠肺炎疫情嚴峻，政府周一宣布收緊限聚令，康文署當晚宣布，由今日起暫停開放所有較早前重開的康樂和文化場地及設施，直至另行通告，當中包括燒烤場及貝澳營地。

漁護署昨晚亦發稿，宣布多項公共設施暫停開放，發言人指：「現時漁護署轄下的郊野公園內的163個燒烤地點及41個露營地點，亦由明日（今日）起關閉，該等地點的詳細資料可參閱漁護署網頁。」

「在以上設施關閉期間，任何人均不得在郊野公園進行燒烤及露營活動。署方會加派人員巡邏相關地點，如發現有人違規，會採取適當跟進行動。」漁護署提醒郊遊人士應保持個人及環境衞生，保持合適的社交距離，妥善處理使用過的口罩及垃圾，並且「自己垃圾自己帶走」。

除了營地及燒烤場，香港濕地公園、8間郊野公園遊客中心、7間地質公園遊客中心皆由今日起暫停開放，直至另外通知。

受疫情影響，郊野公園營地及燒烤場之前已經關閉過一次，由3月28日封到5月21日重開。

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