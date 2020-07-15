【F1】雷諾告Racing Point抄襲平治舊車　排除競爭者的角力遊戲

Racing Point今年戰車RP20首次亮相已引起討論，與平治賽車十分相似，更被戲稱「粉紅平治」，戰力亦令人眼前一亮，兩站已取得22分，車隊積分榜排第4，成為今年一大勢力。 不過，樹大招風，雷諾已向國際汽車聯會（FIA）提出抗議並獲得受理，Racing Point涉嫌抄襲平治的部件，FIA更要求平治作證。

周日（12日）施蒂利安站後，雷諾向FIA就Racing Point的合法性提出抗議，指RP20多處明確與平治去年戰車W10的部件相似，涉嫌侵犯Silver Arrows的知識產權。

RP20與平治2019年奪冠賽車W10有如「倒模」，被戲稱「粉紅平治」。（Getty Images）

RP20、W10之對比：

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參考W10設計概念非抄襲

Racing Point在冬季測試的時候，堅稱他們的設計概念確實參考平治，更用上了照片去模仿W10的部件，但RP20完完全全是自家設計，「未有從平治得到任何部件的參考數據」，並未有犯規。

Racing Point的技術總監Andrew Green又指在Pit lane中，有不少其他車隊僱用的攝影師，就是希望透過照片取得一定的資料，儼如指責其他車隊誣衊。

不過，此舉未有令到其他車隊靜下來，雷諾周日抗議引用多條賽例，當中更列明Racing Point的煞車導管與平治W10一模一樣。值得一提的是，煞車導管是今年才列為受管制的部件之一，意即車隊需自行設計及研發，或從F1現有車隊外的供應商購買。

雷諾於施蒂利安站被兩台Racing Point壓制，最終只得第8。（Getty Images）

雷諾指RP20的煞車導管有抄襲平治W10的嫌疑。（Getty Images）

由於RP20及W10的煞車導管在外表可謂一模一樣，故FIA接立雷諾抗議之餘，更要求平治提供去年賽車相關部件的樣本及數據，作調查之用。雖然外表一樣，但內部可能有一定1差異，亦可能是Racing Point堅持沒有犯規的一大原因。

不過，煞車導管不只是用作冷卻煞車系統，演進至今已成為了十分程要的空氣動力部件，如果FIA站在雷諾一邊，Racing Point隨時需要改動部件，由於RP20的設計基於W10的關係，將會大大影響整台戰車的格局，整體表現定大受影響。

雷諾指RP20的煞車導管有抄襲平治W10的嫌疑。（Getty Images）

07年麥拿侖「間諜門」或成判罰案例

Racing Point為平治的一大顧客，除了向平治購買引擎及波箱外，去年起使用平治的風筒，故才會自稱設計上「平治化」無可厚非。Racing Point今年大變身，引起多番爭議，今次抗議結果無論如何，都會對中遊車隊之爭有重大影響。

雖然事件至今仍處於技術層面上，但當中少不了政治角力，排名決定每隊年終獎金分成，中游近年競爭激烈，當然想在賽季初期踢走實力更強的競爭者。Racing Point會否步2007年「間諜門」麥拿侖後塵，處以重額罰款外，還被剔除當年的車隊積分榜？這將視乎雷諾能否再挖出更多黑材料。

F1未來6個分站賽程（按圖放大）：