【西甲】加里夫巴利後備席養生　開心大報復背後　與施丹緣何結怨

皇家馬德里作客2：1力克格蘭納達，距離再奪西甲錦標只剩下最後一步。這個普天同慶的日子，焦點人物卻再次落在無份落場的加里夫巴利身上。 這個威爾斯球星明知自己會入鏡，仍在看台獨自玩過不亦樂乎，猶如刻意破壞校規的頑劣小孩一樣，賽後即被親皇馬的《馬卡報》形容為「可恥」。 將一個頂級球星投閒置散，何嘗不是浪費資源？巴利不過是用自己的方式來報復。

皇馬會長佩雷斯「一年一星」的政策，令這支西甲班霸組成星味十足的銀河艦隊。即使碧咸、施丹、費高、朗拿度、魯爾、卡路士「六條煙」一代雷聲大雨點小，2009年購入C朗拿度終於收成正果。



食髓知味之下，佩雷斯2013年以打破當時轉會費紀錄的1億歐元從熱刺購入加里夫巴利，希望讓他成為「左腳版」的C朗。當時C朗已28歲，引入年輕5歲的巴利，似乎亦有為接班作準備。

左巴利，右C朗，曾是皇馬會長佩雷斯的如意算盤。（Getty Images）

與銀河艦隊格格不入

他怎會想得到，巴利會如此跟馬德里格格不入。西班牙人習慣遲睡遲起，皇馬一班球星不時相約飯局和派對聯誼玩至深夜，巴利不願改變早睡早起習慣，總是拒絕出席。不合群也算了，還遲遲學不好西班牙語，單憑球技立足銀河艦隊，只是他深得會長佩雷斯偏愛，眾人奈何他不了。

2016年1月當昔日「六條煙」之一的施丹接任主帥，再次突顯巴利與皇馬之間的格格不入。當時C朗拿度尚在陣中，各人表面上還算客氣。到2018年歐聯決賽後，施丹知悉C朗即將離隊，而球會尤其是會長佩雷斯希望留住巴利並將他變成新C朗，說服不了佩雷斯之下憤而離隊。

施丹與巴利在球場內保持專業，不知他們用什麼語言溝通？（Getty Images）

與施丹的矛盾

失去C朗和施丹，皇馬戰力和戰績滑落──歐聯16強不敵阿積士出局，聯賽遠遠落後巴塞，西班牙盃四強出局。全隊人工最高的巴利再之成為眾矢之的，被傳媒口誅筆伐，皇馬於是2019年3月又再次請施丹出山，大前提當然是：加里夫巴利必須離隊。

令人百思不得其解的是，巴利與施丹如此合不來，兩人其實從未有任何正面衝突，連施丹也承認，他並非針對巴利個人，不過那年夏天當季前熱身賽1：3不敵拜仁一戰未派巴利上陣，施丹終於忍不住開心宣布：「他不在陣中因為球會正在安排他的離隊」，他甚至毫不諱言：「我們會看看明天能否成事，如果可以便好了。為所有人着想，希望那很快便能發生。」

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轉會中超悲劇（定笑話？）

盛傳巴利在皇馬周薪高達60萬英鎊，C朗離隊後為全隊之冠，正因這個緣故，令不少有意向他招手的球隊卻步。出乎意料的是，中超球隊江蘇蘇寧願意接收巴利這個燙手山芋，還開出全球最高的120萬美元更價周薪利誘。

原本是三贏局面的轉會，最後關頭卻被皇馬單方面叫停。當時不知原因為何，及後得知皇馬希望得到轉會費。有趣的是，皇馬突然向蘇寧索取轉會費的原因，是收到陣中另一球星洛迪古斯4000萬歐元轉會報價。連J. Rod也有人要，怎可能免費放走巴利？惟皇馬出爾反爾令蘇寧拂袖而去，甚至連涉及轉會談判任何一方的電話也拒絕接聽。如果嫌高調交易告吹不夠尷尬，更精彩好戲在後頭：J. Rod那宗報價之後被發現是假的。

「按此順序：威爾斯．高爾夫．馬德里」，這面威爾斯旗幟寫上加里夫巴利的心聲。（網上圖片）

威爾斯．高爾夫．馬德里

於是乎，一個夏天過去，不止巴利猶在，洛迪古斯一樣留在皇馬陣中。

2019年11月巴利帶領威爾斯成功出線原定今夏上演的2020歐洲國家盃，他和一眾隊友拉起一支寫上「按此順序：威爾斯．高爾夫．馬德里」的威爾斯國旗，反擊時常揶揄他只愛打高爾夫球的傳媒。這張幽默抵死的照片，在皇馬和馬德里傳媒眼中當然不是味兒，施丹甚至被逼為他解畫。

「我認為他可以是個關鍵球員，我只想到這點。如果沒有事情發生，他是個非常重要的球員。」施丹說起巴利，稱讚之餘不忘加上注腳，「當他受傷了，當然另作別論」。

施丹一度放下面子，口裏說巴利如何重要，身體卻很誠實，將他貶落後備席。6月復賽至今9場比賽，巴利只曾1正選1後備上陣，餘下7場放在後備席不用。

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坐領高薪 後備席享受人生

跟阿仙奴中場奧斯爾一樣，坐領隊中最高人工寶座竟長列後備，巴利自然成為傳媒鏡頭下的焦點。明知攝影機對準自己，他沒有眼觀鼻、鼻觀心地乖乖正襟危坐，而是頑皮地整古作怪，時而將口罩當眼罩扮睡覺，時而開懷大笑，時而像身處米芝蓮餐廳享受高級甜品一樣在吃乳酪，時而翹起二郎腿似是無聊透頂。最新玩法是拿白色膠布卷和自己的手扮望遠鏡，意思相信是諷刺主帥施丹不會派他上陣，只能遙距觀望球場。

他的一舉一動或許是報復皇馬不讓他離隊，也可能是報復施丹將他投閒置散，更可能的是，既然無路可走，便開心地樂得清閒吧。畢竟他的合約到2022年6月底才屆滿，他一直坐在後備席可得到相當於102個星期合共3570英鎊人工。

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21世紀皇馬入球王第五位

30歲的巴利尚在盛年，沒有球員希望在後備席虛耗青春，不過正如馬基列尼對西班牙記者Guillem Ballague說過，他在車路士過得不好時「只要打開銀行存摺，我便笑了」，巴利道行再高一層，激得皇馬上下紮紮跳又奈何他不了。

別看巴利如此桀驁不馴，他仍能以251仗攻入105球成為皇馬21世紀入球王第五位，僅在C朗拿度、魯爾、賓施馬和希古恩四人之後。他同時收獲四次歐聯冠軍，2018年決賽他面對利物浦的一記倒掛金勾，被認為是歐聯決賽史上最佳入球之一。西甲錦標已贏過一次，並即將會有第二次，即使這次要他出力的地方已不多。

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