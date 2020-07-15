【足球轉會】車路士蠢蠢欲動求鋼門　「場上指揮官」Kepa兩年即棄

2018年夏天，車路士付出8000萬歐元啟動畢爾包門將阿列沙巴拿加（Kepa ARRIZABALAGA）的放人條款，令23歲的Kepa成為全球轉會費最高門將。 不料此子表現不似預期，近日藍軍有意用馬德里體育會門神奧比歷（Jan OBLAK）取而代之，門將轉會費紀錄有望再次被車路士刷新。

車路士的門將問題，自從施治退下來一刻已經開始。指定繼任人高圖爾斯水平，始終與施治全盛期有些差距，傳媒批評不斷令比利時門將不是味兒，加上皇馬招手，2018年夏天頭也不回地離開。高圖爾斯一走，市場上根本沒有買得到的一線門將，藍軍沒有選擇之下，唯有付足8000萬歐元（約7160萬英鎊）解約金買入阿列沙巴拿加。

Kepa絕對是個優秀的年輕門將，總是時刻自信十足，然而表現與期望和身價有一點落差。上季聯賽盃決賽更鬧出拒絕被調離陣的笑話，害得主帥沙利萬分尷尬。那場比賽凸顯沙利控制不了更衣室，只執教一季便匆匆離隊回到意大利，轉投祖雲達斯。

車路士視馬體會門將奧比歷為今夏頭號收購目標。（Getty Images）

求購馬體會門神難度極大

本身為車路士名宿的少帥林柏特接手執教，Kepa續任正選但林柏特不滿此子狀態，季中一度將他貶為後備，無奈後備門將卡巴尼路高峰已過，英超上陣4場只得1勝2和1負而且每場均有失球，只好再次讓Kepa擔正。

球季快將過去，Kepa的表現未能予林柏特足球信心，英國《鏡報》消息指出車路士看中被認為是現今最佳門將的奧比歷。

即使車路士水源充足，要達成這宗交易卻非易事。馬體會根本無意放走隊中首席門將，27歲的奧比歷去年才跟球隊續約至2023年，放人條款高達1.2億英鎊。即使車路士有意用Kepa加現金來交換，據悉他們希望將奧比歷的身價壓低至1億英鎊樓下，馬體會根本無可能同意。

【車路士盛傳今夏收購球員】

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車路士的其他選擇

最終能否成事，相信要看車路士是否願意「加碼」。門將是藍軍急欲改善的一環，因此早前亦傳出球隊有意收購連續兩季外借錫菲聯的曼聯年輕門將甸恩軒達臣。

此子表明來季有正選才肯重返曼聯，領隊蘇斯克查卻明言正選繼續是迪基亞，假如車路士買不成頭號目標奧比歷，說不定會買入甸恩軒達臣一試，但相信要跟有意買斷他的錫菲聯競爭。

早前藍軍曾被指對修咸頓門將費沙科士打有興趣，領隊林柏特高度評價這個32歲門將。惟些路迪銳意將他再次帶到蘇格蘭，正跟修咸頓談判。

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