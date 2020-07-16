【意甲】森多利亞前FM妖人前鋒梅開二度奠勝　凌空功夫腳技驚四座

森多利亞前鋒費達歷高邦拿索尼（Federico Bonazzoli），一眾足球遊戲《Football Manager》愛好者或許對他有點印象。 該名23歲意大利前鋒是遊戲中的一代妖人，不少球員被冠名「FM妖人」後現實中的職業生涯未必順遂，惟隨着他連續兩仗攻入難度甚高的金球，終有機會真正打響名堂。

美國「神童」艾度（Freddy Adu）及前曼聯中場安達臣均是一代「FM妖人」，但在遊戲中「屈機」並不代表現實中發展一定美好，與FM中相比，兩人職業生涯說得上是平平無奇。

現時效力森多利亞的費達歷高邦拿索尼，在《FM 2015》同樣是「妖人」之一，顯示潛在能力的PA值更高達-9。

當年的「FM妖人」邦拿索尼，如今終於有出頭天。（資料圖片／Getty Images）

邦拿索尼在FM15是「妖人」之一，遊戲中甚有潛力成為世界級前鋒。（網上圖片）

高難度「功夫腳」梅開二度

現年23歲的邦拿索尼在意甲重開後，雖然繼續以後備身份入替居多，但逐漸顯露射手本色，繼上輪攻破烏甸尼斯大門後，今輪正選上陣鬥卡利阿里又有好表現。森多利亞開賽早段由加比亞甸尼（Manolo Gabbiadini）先開紀錄，及後就是邦拿索尼的表演時間。

上半場末段，森多利亞在中圈附近搶得控球權，隨即策動反擊，邦拿索尼以一敵二，他推順後在峨眉月頂附近起腳，射出一記地波收死對方門將，在40分鐘為球隊擴大領先比數。下半場初段他接應隊友左路傳中，雖然落點稍稍偏離，但邦拿索尼「飛到盡」以左腳凌空施展一招「功夫腳」再建一功，53分鐘奠定3：0的勝果，協助森多利亞進一步遠離降班區域。

邦拿索尼今仗梅開二度，兩球同樣盡顯功架。（Getty Images）

邦拿索尼高難度凌空窩利建功逐格睇：

或許難度低的入球可能考起邦拿索尼，他上仗在烏甸尼斯身上攻入同樣屬於難度系數甚高的入球：皮球在禁區內從高而落，邦拿索尼背對守衛並施展倒掛金勾，出乎烏甸尼斯門將意料，只能眼淨淨看着皮球入網，這記金球協助森多利亞3：1擊敗對手。

邦拿索尼上仗使出倒掛入球，同樣令人嘩然。（Getty Images）

邦拿索尼上仗施展倒掛建功：

邦拿索尼為國際米蘭青訓產品，可惜在晉升一隊後上陣機會欠奉，2015年轉投森多利亞，往後4年被外借4間不同的球會，吸收更多上陣經驗。

邦拿索尼終在今季被收回己用，但在森多利亞的入球不多，意甲停擺前僅攻入一球。如今在復賽後已累積4個入球，令人期待邦拿索尼能否在下季繼續佳態，跳出「FM妖人」框框，進化為現實中的「神鋒」。