【足球轉會】英超Big 6全部都要買中堅　頂級守將勢成今夏標王

今季英超聯賽利物浦一枝獨秀，一大關鍵是防守。艾利臣和雲迪積克領導下，紅軍防線實力遠勝對手，加上Big 6對手曼城、曼聯、車路士、阿仙奴和熱刺防線各有「炸彈人」，此消彼長之下，產生一段距離。 一眾豪門當然不會坐以待斃，為改善防線實力，他們已盯緊各大頂級守將，尤其是良將難求的中堅。有趣的是，一線後衛來來去去同一班人，換言之各隊在轉會窗又要鬥一餐。

每年夏天，都會傳出拿玻里中堅高列巴尼（Kalidou KOULIBALY）被不同球隊看中的傳聞，不過最終均因拿玻里開出的8000萬英鎊叫價太高或根本無意出讓而不了了之，不經不覺這個法國守將已經29歲。

他幾乎與英超Big ６所有球隊均曾扯上關係，英國《鏡報》最新消息指，剛打甩兩年歐洲賽禁令的曼城已率先出手，報價6500萬英鎊求購。這個價錢遠低於拿玻里之前的定價，暫時未知曾被指對此子有興趣的曼聯、利物浦等會否出手加入搶人行列。

【各隊豪門爭逐頂級守將形勢（按圖細看）】

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轉會市場向來側重攻擊球員，隨近年利物浦先後貴價買入雲迪積克和艾利臣，將防線由最弱一環逆轉為最強優勢，情況開始所改變，頂級後衛和門將價值水漲船高。高列巴尼與國際米蘭的史堅尼亞（Milan SKRINIAR）以及般尼茅夫的尼敦阿基（Nathan AKE）三大中堅，均有機會成為今夏轉會窗的「標王」。

已成名的守將價值不菲，在新冠肺炎疫情陰霾下，各大球會出價或許偏向保守，甚至索性放棄動輒上億歐元的貴價選擇，改為挑選未成名的優質年輕小將。曼聯領隊蘇斯克查被指正有此意，與其買入快將30歲的高列巴尼，他對只有19歲的摩納哥中堅巴迪亞舒尼（Benoit BADIASHILE）更有興趣。

【今夏已落實轉會】

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車路士、曼城、曼聯均想爭芝維爾

頂級中堅英超Big 6都想要，除此之外，車路士、曼聯和曼城均急欲提升左閘位置的實力。車路士「有前無後」的左閘馬高斯阿朗素速度太慢，不及回防時常犯錯；曼聯的勞基梳爾表現平庸，自右閘雲比沙卡加盟後對比尤其明顯；曼城的班捷文文迪或辛真高均難以予人信心，安祖連奴甚至表現太差被外借。

三大球隊均想買左閘，無獨有偶同時看中李斯特城23歲守將芝維爾（Ben Chilwell）。此子不單為英超速度最高守將之一，衝刺跑次數上季更冠絕英超，他的609次衝刺跑較排第三位的利物浦左閘羅拔臣高出78次，就連以速度見稱的紅軍射手沙拿，也較他少62次。今季聯賽他已為李斯特城貢獻3入球3助攻，下季李斯特城未必留得住這個帥氣十足的英格蘭國腳。

話說回來，芝維爾只有一個，因此各隊均已擴大搜索範圍，正值當打之年的拜仁慕尼黑左閘阿拉巴和波圖的阿歷士迪尼斯同樣被虎視眈眈，以入球和助攻能力而言，這兩個「帶刀侍衛」甚至更勝一籌。

【車路士盛傳今夏收購球員】

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【今夏十大免簽搶手貨】