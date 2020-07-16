【中超】戴偉浚轉投深圳佳兆業　與「功夫腳」主角姜至鵬做隊友

中超球隊深圳佳兆業周四（16日）公布，簽入包括戴偉浚在內的14名新兵；而港足中堅羅素則從中超河北華夏轉投中甲江西聯盛。

原本效力英超球會狼隊的戴偉浚，近月一直在中國球會深圳佳兆業跟操，此子曾隨隊兩度友賽廣州恆大，兩戰皆取得入球。

深圳佳兆業今日正式公布戴偉浚加盟，球隊本來在新球季降班，卻受惠於天津天海退出中超，將留級再戰，因此令戴偉浚有機會成為繼陳俊樂之後，成為另一位於中超亮相的港籍球員。

深圳佳兆業公布戴偉浚加盟。（深圳佳兆業圖片）

重溫姜至鵬東亞足球錦標賽使出「功夫腳」：

深圳佳兆業今季簽入郜林、王永珀等國腳級球員，今日亦同時宣布羅致去年底在東亞足球錦標賽飛踢日本球員後腦的姜至鵬。

由於戴偉浚在跟操期間相當搶鏡，內地傳媒指其表現一直獲得教練團關注，有媒體更揚言他今年將成為深圳佳兆業的主要球員，「將被委以重任，並不會被放棄。」即將滿21歲的戴偉浚也正符合球隊的U21名額，也可作為U23球員使用。

持有香港及英國護照的戴偉浚，2018年在港隊由前任主帥加利韋特執教時，曾獲徵召至大港腳初選名單，但戴偉浚稱傷退隊，其後轉而參加中國奧運足球隊集訓，一度惹來本地球迷批評。

戴偉浚曾為狼隊U23青年軍披甲。（資料圖片）

同日，32歲的港足中堅羅素落實由中超河北華夏轉投中甲球隊江西聯盛。而早前傳出到芬蘭超級聯賽落班的的前香港U23中場杜國榆，就轉戰阿爾巴尼亞球會FK Partizani。