【港超聯】大埔欠薪勞資達成協議　球會續向贊助商追數：討回公道

港超球會和富大埔（下稱「大埔」）拖欠逾30名職球員薪酬，勞資雙方兩度在勞工處介入下會面，周四（16日）終達成共識。 球會同意向球員發放3月至4月以及5月份一半薪酬，總金額逾100萬。

大埔於第一次會議時曾提出發放3月及4月份欠薪，惟當時未獲勞方接納，前大埔總監馮凱文、球員孫銘謙及陸平中等職球員代表，今日再跟大埔秘書長陳平、助教陳旭智等球會代表於沙田政府合署會面。

據悉會方在今次見面時作出讓步，承諾再支付5月份一半的薪酬，陳平透露總金額達100多萬，「我跟球會也沒有財政能力，會集資解決。」馮凱文則預料，職球員可於4周內獲得有關款項，「我們看見球會的誠意，金額也合理，所以雙方簽了協議書，暫緩目前的糾紛。」

大埔勞資雙方就欠薪風波達成協議，兩方代表馮凱文（左）及陳平在會後合照。（袁志浩攝）

大埔續向贊助商追討 不排除法律行動

陳平在受訪時強調，欠薪風波是因為贊助商未能履行合約而引起，卻令球會「孭鑊」、損失慘重。他指球會將繼續向贊助商追討餘下1個半月（5月份一半及6月份）的欠薪，並不排除會採取法律行動。

「我們很願意跟贊助商代表坐下來傾，分擔責任，讓球員有飯開，但對方沒有給予確切的回覆。這個世界是有法理的，不能夠簽約後當沒事發生，我們受委屈了很久，也希望討回公道。」不過，陳平稱對簿公堂未必合乎效益。馮凱文亦認同，「若要用一筆費用打官司，不如用這些錢找數。」

大埔足球會及贊助商早前互發聲明，指控對方違約：

陳平慨嘆球圈生態失衡：心力交瘁

大埔欠薪風波告一段落，陳平直言事件對他來說是「衝擊」，也讓他心力交瘁。他形容自己上了一課，未來定必在處理合約時更小心，以保護自己及球會。

陳平亦慨嘆現今球壇生態出現問題，球會只能依賴贊助，若遇上不穩定的經費來源就難以生存。他透露球會或有新金主注資，「不能確定（新資金），抱着期望的心態，下季計劃仍在考慮當中。」

重溫和富大埔首奪港超聯冠軍的場面：