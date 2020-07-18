列斯聯升英超｜青春風暴20年前席捲歐聯　22人大軍是時候今昔對照

千禧年初的「生牯仔」大軍列斯聯，年輕有活力，在英超賽場上令曼聯及阿仙奴兩大勁旅大吃苦頭。他們重視身體對抗，攻守速度極快，代表作是00/01球季，力壓巴塞隆拿、拉素及拉科魯尼亞等勁旅，打入歐聯4強。 那個列斯聯輝煌的00/01球季，你記得有什麼球星？20年後的今天，他們又變了什麼模樣？

列斯聯在30年前和今年一樣，奪得當時第二級聯賽英乙的冠軍升班；兩年後更勇奪最後一屆英甲冠軍。千禧年前後靠着一批「生牯仔」創佳績，基維爾、活基治、保耶、阿倫史密夫、里奧費迪南等，充滿朝氣，輝煌時刻當數2000-01年球季在少帥奧拉利帶領下，力壓巴塞隆拿、拉素及拉科魯尼亞等勁旅，殺入歐聯4強。

幾名資深球員壓陣，配合一班年輕新秀，列斯聯就這樣打進了歐聯4強，白色旋風席捲歐洲。（Getty Images）

列斯聯2000/01球季勇闖歐聯4強，你記得他們嗎？

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時間就定格在這一刻，列斯聯在2000/01歐聯4強出局後，光輝亦無以為繼，前途走向黑暗，球迷等了又等，來季終於回到頂級聯賽。（Getty Images）

當年歐聯4強，列斯遇上歐聯經驗豐富、去季決賽份子華倫西亞。華倫西亞以老練球風，穩守突擊戰術，將一眾後生小將完全收服。首回合華倫西亞先作客，堅守不出令列斯無計可施，雙方互交白卷。次回合回師主場華倫西亞將列斯完全壓制住，以3：0技術性擊倒客軍。列斯聯歐聯夢碎，聯賽本來走勢不俗，分心歐聯下，季末9場中僅取得8勝1負。可惜，關鍵一戰被爭前三（當年英格蘭僅得3個歐聯席位）對手阿仙奴直接擊倒，最終被利物浦過頭搶去第三名，只能轉戰歐協盃（今日歐霸前身）。

惟球會在過去幾年因參與歐戰而心雄，在過度擴張負債漸多，卻連續兩季失落歐聯資格下，開始要賣人還債，愈賣愈弱跌入惡性循環，終在2004年降班。在2007至2010年間的3個球季，更只在第三級聯賽英甲角逐。

Omg @LUFC are back in the promised land. Premier League here we go. Congratulations to everyone involved #MOT — Ian Harte (@ianharte23) July 17, 2020

如果球隊終於返回英超，昔日一眾英雄亦變成球迷，和列斯巿人民一齊同喜同悲。布列捷斯、基維爾、夏迪等昔日功勳球員都轉發球會那張慶祝升班的圖片，誠如名宿夏迪所言，英超始創成員之一的列斯已「回到應許之地」，寄望來季英超又多幾場經典大戰，也是球迷之福。

列斯聯歐聯4強英雄，你最近還好嗎？

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列斯聯在2000/01球季衝擊歐聯失敗後，至降班之前的幾季，其實也有一些當時是新星或者將近退休的著名球員出現過，你還記得他們嗎？

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