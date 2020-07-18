列斯聯升英超｜比爾沙狂人兩季變英雄　攻略「神的旨意」達成目標

跌出英超之後，英格蘭老牌球隊列斯聯重建16年，不斷易帥，去季換到第15名領隊，終於找到「Mr.Right」。 阿根廷名帥比爾沙，帶着一份重量級履歷來到英冠。不只改造戰術，言行舉止都無負「狂人」綽號。這名老帥已經64歲，仍懂檢討改進，今季沒有重蹈上季覆轍，一圓列斯聯球迷夢想。

列斯聯在2010年以英甲亞軍升班，在賽程嚴苛及競爭激烈的英冠打滾整整十季。賽程46場，連同盃賽及附加賽，隨時一季踢近60場，周中快車幾乎每月都有。列斯聯近季成績雖持續改善，但每每後勁不繼，在關鍵階段「爆偈」，功虧一簣。

⬇⬇列斯聯球迷到比爾沙寓所外致謝，他說他只懂英文的「多謝」

拉迪辛尼（Andrea Radrizzani）在2017年5月購入所有股權，隨即引入英倫三島外的新帥，為球隊加入新元素。18年6月，比爾沙宣布加盟的消息一出，令列斯聯球迷又驚又喜。他是近年列斯聯教練中名氣最大一位，連曼城領隊哥迪奧拿及熱刺前領隊普捷天奴都表明敬重，上任記者會已見感染力。他表明已看過去季球隊51場賽事影帶，分析球隊為何從季中的附加賽圈跌到中游完季。最重要是，比爾沙這句話讓列斯聯球迷有希望：「不可能不去想像，升班的光景。」

班福特浮沉多年，在比爾沙麾下發光發亮，來年是他再次為自己證明的機會。（Getty Images）

名帥說早有意欲挑戰英倫球壇，過去數次機會都不合心意，直至拉迪辛尼親赴阿根廷游說，不能拒絕。比爾沙在列斯聯首季展現耳目一新的戰術，主動搶攻加上高壓逼搶，在賽程頻繁的英冠，相當大膽，表現與成績均令人期待。

戰術多變又具感染力，64歲的比爾沙，比起一些較年輕的領隊，更具活力。（Getty Images）

戰術上瘋狂，言行亦一致。去年1月對打比郡前，比爾沙被揭發派人到對手訓練場地偷看操練，遭當時打比郡主帥林柏特批評不道德，賽會展開調查。事件發酵5天，他突然召開記者會承認「諜戰」，「向你展示這些，我感到羞恥」，公開大量數據圖表，表明對每一隊都這樣做，並用上4小時分析戰術。為了取勝，先不談道德，這名狂人最終自掏腰包，支付足總的20萬鎊罰款。

比爾沙的狂人歲月，一路走來始終要「踎」（按圖放大）

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英格蘭足球不易教，尤其英冠，競爭激烈，球員易傷易殘。上半季領先，下半季跌到中游，屢見不鮮。比爾沙的戰術，對列斯聯眾將的體能要求極高，季尾關鍵時刻終於「頂唔順」。最後4仗1和3負，被錫菲聯後來居上搶走第2的直接升班資格，球隊疲態畢露，主力持續出現長唞。結果於附加賽準決賽，總比數領先兩球下被打比郡反勝4：3。比爾沙說這樣的球隊都得不到前二，是「神的旨意」，「我們比其他球隊，需要多一倍機會才能入一球」，但他沒有如過去執教馬賽時突然離去，選擇留下來。今季的列斯聯在季中嘗過7連勝，也曾在1月5戰4負，關鍵在於新冠肺炎停賽期後，列斯聯比其他球隊更快上力，在最後直路上拋離主要對手。

列斯聯重返英超，不能不提新班主拉迪辛尼（右）。（Getty Images）

千禧年的列斯聯，快上快落，風靡球迷（按圖放大）