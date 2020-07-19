【我的名字．梁寶儀梁穎儀】單車姊妹的笑與淚　愛是最強催化劑

「精英運動員」5個字，對大眾來說好像遙不可及，日操夜練的生活非一般人可想像，只在他們獲得榮譽、登上報道時才看到的名字，其實他們一個個也是有血有肉的人。 運動員日夜付出血汗訓練、背負香港榮譽出賽、克服傷患痛楚、跨越苦練無果的迷惘，也需要愛去支撐。梁寶儀和梁穎儀的故事告訴我們，愛，能讓人更堅壯。

「她們是孖女嗎？」單車館內，攝影師問道。

26歲的梁寶儀和小三歲的妹妹穎儀正在做訓練後的放鬆，認真表情如出一徹。之後，她們隨記者走到一邊受訪，抹去認真、換上笑臉，才發現兩人瞇起彎彎的眼睛、咧起嘴巴的模樣，那種甜美更是一脈相承。

甜美卻不柔弱。小時候，姐姐寶儀已活力十足，她深愛比自己小三歲的妹妹，想跟她一塊玩，未懂事之下不慎將還未懂走路的穎儀拖下樓梯，令她撞破了頭，「媽媽還說要報警拉我，我就說，唔好拉我呀，我唔敢了……」

在單車上熱身、放鬆，梁寶儀和梁穎儀臉上是精英運動員的專注。（歐嘉樂攝）

家姐梁寶儀小時候很活躍，妹妹穎儀說：「從小到大都是黐住一齊玩，或是她單方面玩我」。（歐嘉樂攝）

「家姐做什麼，我就做什麼」

寶儀穎儀漸漸長大，穎儀坦言自己「純粹跟住家姐，她做什麼我就做什麼」，姐姐讀中學時暪住家人偷偷拍拖，穎儀也嚷着要一起去，媽媽則着寶儀不帶住妹妹就不能出街，「但又不能讓家人知道，唯有改為約同學出街，讓妹妹一起去」。一件件童年逸事，兩人回想起來卻有趣。

活躍的寶儀自小與單車結緣，廿多年前，爸爸梁叔帶着兩、三歲的她去玩具反斗城選禮物，她就選了架單車，「純粹跟住家姐」的妹妹穎儀也有天份，兩人對單車都是一學就懂。

2003年，梁家仍住在大尾督，遇上非典型肺炎疫情，全港停課，踩單車成了一家人的日常活動。有日，梁媽媽為兩姊妹報名參加「全港醒目仔單車大賽」，自此參加一場又一場賽事，寶儀也發現自己對競爭這回事樂在其中，一次比賽，有體院「明日之星」計劃的教練，她就獲選進入計劃，在體系中一步步成長，成為香港代表；穎儀也進入青苗，緊隨姐姐腳步進入港隊。

初認識梁穎儀（左）和梁寶儀（右）的話，未必一眼就分辨到兩人。（歐嘉樂攝）

賽道上，梁穎儀緊隨姐姐梁寶儀前進。（歐嘉樂攝）

「跟住家姐」不止是去玩，學踩單車、入港隊，從小到大血脈相連的信任，讓兩人在賽場上也密不可分。以前兩人一同參加公路個人賽，雖說是個人賽，但一隊多名車手各有任務，衝刺、破風、爬坡、干擾、補給……要造就隊中主將突圍，缺一不可。

穎儀能力強，總是緊跟出任輔助角色的姐姐，伺機而動，「若跟她同場比賽我會好放心，我想做的事，她就會用盡全力去幫我……例如爬山前，她會『收埋』我收得好好，也會帶我到一個最好的位置，讓我放心上坡」，2017年全運會的公路賽銀牌，兩人也參與其中。

近兩年，港隊開始將公路組和場地組分得清晰，寶儀專練場地，較多時間留在香港；穎儀依舊日夜在外訓練、比賽，外宿時沒了姐姐這個伴，也再沒人分享公路賽道的雪山大漠美景。但穎儀偶爾需要在場地賽後備上陣、跟姐姐和隊友一同出戰女子團體追逐賽，不常參賽之下，用什麼瓦、何時熱身、何時上道？「她上車，我就跟住上車！」穎儀笑說。

梁寶儀青年時期是亞洲公路冠軍，但成年後升上精英組，卻曾經迷失。（歐嘉樂攝）

姊妹的愛是互相扶持 更有止不住的淚水

兩姐妹形影不離，有韌力爬山、衝刺，卻老是為對方哭。2018年印尼雅加達亞運前4個月，一場泰國公路賽，梁寶儀與梁穎儀一同參賽，寶儀在距終點5公里處不幸「炒車」，穎儀回到終點後到處找她都找不着，急得發慌。好不容易等到姐姐回來，只見她右手手肘骨頭移了位，以為甩骹，其實是骨折。寶儀指着手肘：「這裏凸了出來，這裏又凹了進去……」穎儀在旁着急地說：「之後說要去醫院，我已經喊晒口，姐姐上了白車後我還想衝上去，卻被裁判攔住叫我不要去……」

為了準備亞運會，兩姐妹又要分開，穎儀到大陸備戰，寶儀完成手術後在香港練習，期間雖會以視像通話互相打氣，但亞運前只得兩星期曾同時在港，抵達印尼後又要分開──寶儀參加的場地賽，場館在雅加達，而穎儀參加的公路賽場地，遠在3小時車程外的梳邦山區。

儘管自己要出賽，寶儀仍心繫首戰亞運的妹妹，結果穎儀在女子個人公路計時賽一口氣搶得銅牌，但當時並非所有賽事都有直播，寶儀為了看到最新成績，只得不停更新賽會網站，她笑道：「不停撳、撳、撳、撳、撳……突然見到她第三！我開心得哭了，那時候跟刁小娟同房，她回來後見到我在哭也呆了，我就跟她說：『我阿妹第三呀！』」她不禁自拍落淚的畫面，傳給在200公里外站上頒獎台的妹妹，那時穎儀說起姐姐給予的支持，也流下眼淚，「賽前一天，姐姐叫我做好熱身、不要想太多，比賽只要用盡全力、發揮訓練成果就好」。

梁穎儀在2018年亞運奪得公路計時賽銅牌：

寶儀的路不算順遂：她是2011年的亞洲青年公路單車錦標賽個人賽金牌得主，然而轉戰成人賽後，卻足有8年未嘗獲得過個人獎牌，平日雖是妹妹的依靠，但她亦曾迷惘不已。2018年意外骨折後做過手術、鑲上鋼釘鋼板後，相隔一年以為終於能拆除這些外物，竟又得悉原來一年前的手術並不成功，需要從盆骨取骨作「植骨」之用，到了今日還未拆釘。

說起往事，穎儀比姐姐更氣憤：「她整年都在香港，可以檢查的，醫生又不說，為何（手術）不成功？結果又要做多次手術，覺得好痛、好心痛……」小妮子邊說，邊眼泛淚光。

受傷對寶儀來說雖折磨，卻也讓本來失去方向的她，認清對單車的熱愛。第一次手術後，亞運臨近，寶儀在未康復下只得3公里個人追逐賽可以爭取參賽，於是教練為她製定個人訓練計劃，每天就是對着單車機，不斷踩着3、4、5公里的強度訓練，每天反覆的4至6組練習，「那時我已沒什麼可以再輸，又斷了手，冇得再差，不如再努力一點推自己，看看會否好一點？」

梁寶儀去年10月終在亞洲錦標賽贏得生涯首面精英組的個人獎牌，不禁落淚，全因之前一年實在太難熬。（香港單車聯會）

復健首半個月難捱得要命，但一個月、兩個月、三個月過去，輸出的瓦數漸漸提升、心率慢慢下降，實實在在的進步，令她更享受辛苦過後的成果。從受傷前3公里個人追逐賽需3分52秒，到復健後的3分45秒，快了足足7秒，秒數背後代表的更是速度耐力的提升，即使去年發現手術失敗，但打好了基礎，再一次手術後恢復得更順利。

去年10月的亞洲場地單車錦標賽，她一舉奪得成年生涯首兩面個人獎牌──正是3公里個人追逐賽銀牌，以及25公里記分賽銅牌，背後經歷過手術失敗的驚愕、無數天獨自「踩機」時懷疑自我、強忍手臂無法伸直的苦楚，再一次一次跨過這一切，才得來的成果。妹妹穎儀當時雖在遠方準備公路賽，說起姐姐連奪兩牌，仍然歡天喜地：「幸好爸爸在場，他直播告訴我（姐姐獲獎），好開心，拿完一個，還有一個！」

父母的愛是無條件支持 為愛女投入圈子

梁寶儀和梁穎儀在各自的項目都有所成就，從小到大，姐妹倆場內場外互相扶持的愛，扮演極重要角色。其實她們在賽場之上，有的不單是彼此，還有願意為愛女主動投身單車圈的父母。

寶儀和穎儀的爸爸梁叔支持愛女的程度，是考取單車教練執照、裁判牌照，放棄裝修工程事業，跟着港隊南征北討，只要港隊出賽，總見到他的身影，除了打點一切，更會拿着相機拍照，焦點當然在女兒身上。

梁叔在賽道上為女兒、也為眾車手拍下照片。（歐嘉樂攝）

梁叔嘴硬，表面上總說踩單車，必然會經歷受傷、炒車，穎儀說：「有人問媽媽，我們炒車會不會心痛，媽媽當然說心痛，但爸爸會說，『細路仔唔跌唔大』！」然而寶儀憶述自己2018年受傷之初躺在醫院，只要早上8、9點探病時間開始，梁叔就會出現，坐在床沿相伴，她笑說：「他口裏說，係咁㗎啦，冇嘢！實有炒車實有受傷……」穎儀亦笑笑，接口道：「但之後就問她，你想吃什麼，煮給你吃；你想買什麼，給你買！」

除了爸爸，媽媽為了興趣、更為了兩姐妹而成為場地單車裁判，執法大小在香港舉行的賽事，過往香港舉行世界盃、世錦賽等國際大賽前，兩個女兒都必需隨港隊「閉關」，不准回家，媽媽卻因裁判身份需要到場地準備，她總會說：「哎，好呀！去場地準備就可以見到兩個女呀！」作為裁判，她必需熟悉最新賽例，寶儀和穎儀常向她詢問。

比起隊友，她們自覺無比幸運、也幸福，寶儀說：「其他隊友不同的是，我們講什麼、做什麼，他們都會很明白，有時傾比賽，他們不止聆聽、更能討論」；穎儀也說，最重要是不論發生什麼事，「無論開心不開心，（從賽道）落來後，都可以抱住他們哭」。

寶儀和穎儀的媽媽是場地單車裁判，兩姊妹一下賽道，有不明白、不服氣，就找媽媽理論、問個究竟。（歐嘉樂攝）

寶儀和穎儀坦言，父母投身單車圈，雖出於興趣，但能令整個家庭以單車作連結，最後也是為了她倆：「他們也想切身地身處在這個圈子之中，就會更明白我們訓練、比賽的情況，更了解女兒。」對於爸爸媽媽的給予的愛，兩姐妹也只有感激：「謝謝爸爸媽媽，我們小時候已放手讓我們選擇，做什麼都支持、不會阻止，到現在不止有口講的支持，更有身體力行的支持。」疫情期間，港隊難得長期留港訓練、史無前例地逢星期日休假，每周日見家人、與男友拍拖，私人時間多了，兩人卻自覺訓練表現更有提升。

說到將來，寶儀的目標當然放在延期至明年的東京奧運，畢竟她早前助港隊取得了女子麥迪遜賽和全能賽的資格，但她對妹妹也有期望：「以前我們在團體追逐方面不夠人操練，但其實各自都有能力爭獎牌……距離2022年亞運還有兩年，希望可以嘗試一起衝擊團體追逐賽獎牌」；妹妹的想法則很簡單：「希望家姐在我鬥得不好、不開心的時候，繼續借個膊頭出來畀我喊！」

在運動的世界，操練、努力、付出血汗最為重要，但愛──不論是父母的愛、兄弟姐妹的愛、友愛、愛情……也是不可或缺的催化劑。