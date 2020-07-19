【F1匈牙利站】咸美頓輕鬆迎生涯第86勝　韋斯達賓未起跑先炒車

F1連續3周作賽，今周來到了匈牙利站。排頭位的平治車手咸美頓再次強勢奪標，保達斯欲複製隊友去年追過紅牛韋斯達賓的戰術，但未能成功，屈居季軍。

比賽未開始，韋斯達賓前往起步線時已經出事。天雨過後路面濕滑，韋斯達賓於第12個彎炒車。紅牛眾員在短短20秒內，為韋斯達賓的RB16換上新前翼，「韋少」連忙於無線電感激工作人員。

韋斯達賓前往起跑線時炒車。（網上圖片）

紅牛職員緊急拿出新頭翼。（網上圖片）

原以為今站會是咸美頓及保達斯之間的大戰，但保達斯起步嚴重失誤，失去多個位置，一度遭法拉利夾擊，但倚仗W11的恐怖戰力，第14圈已追到第5位了。

由於路面很快變乾，一眾車隊連忙換乾貽，陸克萊雖然起步成功搶前，但為了保持節奏亦需入站，換上軟胎表現卻不似預期，先後被保達斯、艾邦及華迪爾爬頭後，這名摩納哥「明日之星」無奈入站換硬胎，但排名亦一度跌落15位，最終僅以第11名完成比賽。至於其隊友華迪爾就得到第6名。

韋斯達賓最終力壓保達斯得亞軍。（路透社）

華迪爾以第6完成比賽。（路透社）

天氣不穩定使得比賽局勢一直未明朗，比賽到了一半終於下雨，但似乎雨勢不大，一眾車隊就算換胎，都仍是換上乾胎。不過，天雨不大，未有令比賽再添變數。

咸美頓奪得生涯第86站次分站冠軍，只落後名將舒密加5次。（Getty Images）

匈牙利站前十：

+ 6 + 5 + 4

於車隊積分榜領先的保達斯在追近韋斯達賓時，突然於第50圈換白胎，明顯想複製去年咸美頓過「韋少」的戰術，追到只剩5圈時，兩人差距已不足5秒，可惜到最後兩圈仍有1.3秒差距，最終以不足1秒之差屈居季軍。

咸美頓輕鬆奪得冠軍，第8度於匈牙利的Hungaroring封王，取得生涯第86站冠軍，只差5站就可以追平德國「車神」舒密加的最多分站冠軍紀錄。

F1未來5個分站賽程（按圖放大）：