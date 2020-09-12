【英超直播賽程】衛冕利物浦鬥列斯聯　熱刺主場撼大肆擴軍愛華頓

經過高低跌宕的一季，休戰個半月後英超強勢回歸！今季打頭陣有「倫敦打吡」、升班馬富咸迎戰阿仙奴。同日緊接有衛冕利物浦與重返英超的列斯聯合演「王者之戰」，周日晚則有本周焦點賽事，熱刺主場迎戰今季有多名新兵加盟的愛華頓；壓軸守尾門有周一深夜，「真．Big Spender」車路士作客白禮頓。值得一提是其餘兩支Big 6份子曼城和曼聯本周輪空，沒有賽事。

近5仗英超碰頭熱刺3勝2和

新冠肺炎疫情令球壇日程大亂，數月前急忙復賽，一輪風捲殘雲下完季，轉眼下一季又重開。英超轉會窗今季起回復昔日秩序，重新與其他聯賽接軌，至10月初始關窗。各隊在開季首數場比賽後，人腳仍有機會變動。

英超第一輪其餘直播賽程：

今仗主隊熱刺改向平價兵埋手。簽入賀積查治（Pierre-Emile Hojbjerg）、馬特杜靴迪（Matt Doherty ）兩個工兵型球員，3000萬英鎊有找。他們均切合摩帥重視防守紀律和效率，以及實而不華的踢法，有助提升球隊穩定性。

今夏買斷的盧施素，在中場鋪橋搭路，支援本已強大的前鋒線，成為哈利卡尼、孫興慜和貝雲積強大後盾。

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愛華頓大破慳囊連買數將

一次過引入哈美斯洛迪斯、阿倫盧利奧和杜哥利，愛華頓中場線一下子變得星味與實力兼備，感覺耳目一新。

球隊前線本身已有李察利臣、卡維特利雲、禾確特、伊禾比和摩斯堅恩，在三大新加盟的中場球星支援，加上主帥安察洛堤的調校下，可望發揮出真正威力。重返前十位應無難度，目標相信是一個歐霸席位。

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【今夏已落實轉會】