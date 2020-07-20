【MotoGP】馬昆斯揭幕戰出師不利　法國神童奪頂級別首冠

世界電單車錦標賽最高級別賽事（MotoGP），周末終於上演揭幕戰。力爭7度稱霸MotoGP的馬昆斯出師不利，意外炒車外右臂骨折，需要接受手術治理，未知能否趕及兩周後的第2站出戰。 今站排頭位出戰的「法國神童」昆達拿路，奪得職業生涯首個頂級別的分站冠軍。

新冠肺炎疫情全球肆虐，新一年的MotoGP賽季原定於3月揭開序幕，卡塔爾站當時只舉行Moto2及Moto3的賽事，最高級別MotoGP則取消。

賽會早前公布重新編製的賽程，一眾最高級別車手在4月個多月後終可在西班牙赫雷斯（Jerez）鬥車。

馬昆斯在今站一度領先，及後卻因意外未能完賽。（路透社）

MotoGP季前測試圖輯：

+ 4 + 3 + 2

力爭衛冕的本田廠隊車手馬昆斯（Marc Marquez），今年與胞弟阿歷斯（Alex Marquez）並肩作戰，該名西班牙的27歲車手以第3名起步，當然希望在主場打響頭炮。

戰至最後4圈時，他正在追趕第2位的域奴利斯（Maverick Vinales），但他在入3號彎時戰車突然失控，使他整個人拋起並滾至賽道外。雖然馬昆斯仍可自行步離賽道，但及後被醫護人員以擔架抬離。

馬昆斯意外後需要以擔架被抬離賽道。（路透社）

馬昆斯末段意外炒車片段：

😱 @marcmarquez93 will undergo surgery after this horrendous crash at Jerez!



We wish the world champion the very best in his recovery! 💪#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/BOSmDo7dfG — MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 19, 2020

馬昆斯隨即送院治理，發現他的右臂肱骨骨折，醫生指傷患是被自己戰車撞中右臂而成，他會在當地時間周二（20日）於巴塞隆拿接受手術。MotoGP賽會醫療總監Angel Charte指馬昆斯未有復出確實日子，可能兩周後再鬥赫雷斯時登場，最壞打算或在8月的捷克或奧地利站才可回歸。

馬昆斯在社交網站報平安，表示世事並不如預期般順利，現時將專注在康復上，希望以更強勢的模樣重返賽道。

法國神童終登頂 羅斯機件故障退賽

MotoGP二年生、有「法國神童」稱號的昆達拿路（Fabio Quartararo）上年多次與分站冠軍擦身而過，5站屈居亞軍。該名21歲的法國新星終於在新賽季奪得個人首個分站冠軍。「法國神童」以頭位起步，及後擴大至4.6秒的領先優勢，並順利首名衝過終點，奪走西班牙站的分站冠軍。

昆達拿路賽後表示在沒有觀眾的賽道中鬥車，感覺不習慣，並將今場勝仗獻給曾患新冠肺炎的患者，祝願他們早日康復。

「法國神童」在5度屈居亞軍後，如今終嘗分站冠軍滋味。（Getty Images）

今站彷彿是山葉（Yamaha）的天下，亞軍正是昆達拿路來年的隊友域奴利斯。原本第3位的馬昆斯炒車收場，杜卡迪的杜維斯奧蘇（Andrea Dovizioso）得利獲得季軍，另一山葉車手「醫生」羅斯（Valentino Rossi）因機件故障而無奈退賽。

昆達拿路（中）首度贏得頂級別冠軍，域奴利斯（左）及杜維斯奧蘇（右）則分別獲得亞軍及季軍。（路透社）

F1未來5個分站賽程（按圖放大）：