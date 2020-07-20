【英超】消失了的曼聯門神　迪基亞英雄變狗熊全因2018世界盃？

迪基亞（David de Gea）曾經是守護曼聯防線最後一關的門神。在紅魔鬼最頹靡的日子，幾乎全靠他一人獨力憑一次又一次看似沒可能的高難度撲救，不致令球隊往更深處墜落。他是曼聯球迷心臟的最後依傍，獲封為「聖基亞」一點也不為過。 過去兩季，這個猶如超級英雄一樣的門神開始接連出現低級失誤，足總盃4強對車路士一戰更兩度出錯。昔日自信十足的迪基亞顯然已消失了，一切也許是由2018世界盃一場分組賽開始說起。

迪基亞往日拯救曼聯多少次，已無法計算。他那種一夫當關的氣勢，令他輕鬆當上世界三大門將之列，甚至被認為是全球最佳門將。因此他突然由神龍變膠龍，格外令人難以適應。

對車路士的足總盃4強戰，即使一班隊友責無旁貸，曼聯所失頭兩球迪基亞均有機會撲出。連一向百分百支持他的領隊蘇斯克查也忍不住埋怨，迪基亞應救出美臣蒙特（Mason Mount）勁度和角度均欠奉的遠射，「他清楚知道這種射門100次之中他應該100次也救得到，但這就是足球。」曼聯名宿加利尼維利甚至認為，「全盛期的迪基亞應該三球都救到」。

迪基亞顯然已今非昔比，問題是，那是由什麼時候開始？當時又發生過什麼事？

【足總盃四強迪基亞二度牛油手】

+ 2

加利佬：一切由2018世界盃開始

今年6月加利尼維利在Podcast分享他對迪基亞轉變的觀察：「過去4年他是曼聯陣中最可靠之人，但他已經不再一樣」，並指出，「這已經有一段時間。當狀態下滑6個月，那只是短暫的；但當情況持續一年，你便要開始憂慮；假如已是超過兩年的話，那會變成永久。」

「那正是迪基亞目前的處境。他犯下很多失誤，作為一個你曾經可以完全依賴的人，那些失誤根本不應在他身上出現。」加利佬認為一切是自信心作祟，「他的雙臂，雙腿和身體完全是一樣，唯一就是他的腦袋。西班牙國家隊的待遇困擾着他，穿上西班牙戰衣時甚至被西班牙球迷喝倒彩。」

這位曼聯名宿一槌定音：「2018世界盃他陷入痛苦掙扎，並由那時候開始質疑自己。從精神上來說，他自此不再一樣。」

【摧毀迪基亞的俄羅斯世界盃】

+ 9 + 8 + 7

C朗意外成為「屠龍刀」？

加利佬的分析，得到數據支持。迪基亞自2011年加盟曼聯起，效力首7個球季加起來才有6次導致失球的失誤；自2018世界盃後至今短短兩個球季，迪基亞已出現7次（上季4次，今季3次）。不止如此，此數據不包括在內的失手，像周日足總盃四強那種「應該救到而救不到」的入球，幾乎老是常出現，門將不應犯下的「輸近柱」入球，更是不計其數。

2018世界盃有什麼事情困擾迪基亞？西班牙憑較佳得失球B組首名出線，16強戰至互射十二碼階段爆冷被東道主俄羅斯踢出局，這場比賽連同法定時間所失一球，西班牙所失5球全部來自12碼，沒有什麼好說。西班牙分組賽第二仗1：0勝伊朗後已篤定出線，最後一仗2：2賽和摩洛哥後與葡萄牙雙雙出線。推算下來，唯一只有首仗對葡萄牙時出現問題。

【誰有力取代迪基亞，把守「紅魔」大門？】（點圖放大）

+ 4 + 3 + 2

C朗拿度開賽4分鐘已博得12碼並親自主射入網，迪亞高哥斯達及後射入1：1扳平一球。到44分鐘C朗在禁區邊施左腳勁射，皮球直飛迪基亞身前，他似乎想雙手接住球，但皮球卻在他手邊溜住網窩。

下半場西班牙連入兩球反超前3：2，勝利在望之際，88分鐘葡萄牙在峨嵋月頂得到一個罰球機會，C朗離門25碼勁射皮球直飛龍門左上角破網，葡萄牙3：3迫和西班牙，不少球迷相信，大演帽子戲法的C朗，正是憑最後那記罰球徹底摧毀迪基亞的自信。

【各隊豪門爭逐頂級守將形勢（按圖細看）】

+ 6 + 5 + 4

不少心水清的球迷發現，自俄羅斯世界盃後迪基亞跟往常不再一樣。至今年6月20日作客熱刺一戰，迪基亞再次輸前柱，貝雲積的射門被他拍到後仍入網，向來火爆的前曼聯隊長堅尼怒道，「我覺得很噁心。馬古尼？迪基亞？帶着恥辱上吊吧」，又稱：「我會向那男子（迪基亞）揮拳痛毆。」

嗯，還是聽一下另一大師兄加利尼維利對迪基亞的諄諄善誘好了，「他需要從基本做起。那是當你在困難時唯一可以做的：工作。比起你之前試過的更加努力工作」，「如此一來，你會告訴自己如此努力之下一切定必會再次好起來。那意味有需要時由早上7時30分到訓練場地練習，直到傍晚6時才離開。他需要做點事來令自己停止消磨下去。」

即使屢次犯錯，曼聯領隊蘇斯克查仍不斷力撐迪基亞，揚言「從未想過會棄用他」。連續兩季外借錫菲聯的甸恩軒達臣，表現有目共睹，他即使說軒達臣「終有一天會成為曼聯一號門將」，同時又指「可見將來都會繼續用迪基亞」。

另一解決辦法，可能是離開曼聯改變一下工作環境，畢竟幾乎每年均盛傳他會回到西班牙加盟皇家馬德里。然而他去年才跟曼聯續約至2023年，疫情之下估計各隊轉會策略偏向保守，離隊機會不大。惟有寄望今個夏天曼聯再次買入頂級守將，但願紅魔防線持續改善之下，昔日那個自信十足的神龍迪基亞亦會再次歸位。

【C朗被指摧毀迪基亞一戰】