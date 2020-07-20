【F1匈牙利站】韋斯達賓保達斯齊開香檳　機關算盡下一人喜一人悲

1.3秒，是F1今年第三站匈牙利站亞軍韋斯達賓與季軍保達斯的距離，兩名車手今站同樣經歷高低跌宕的一仗，雖然同樣與冠軍無緣，但二人賽後對今站戰績的反應大相逕庭。 「韋少」形容這個亞軍與贏得冠軍無異；季軍的保達斯則對自己的表現大感失望。

F1受新冠肺炎疫情影響下，雖然押後3個多月才正式開賽，但未有令一眾車迷失望，開季編排連續三個星期的賽事，首站「大亂鬥」後，匈牙利站因為一場雨增添不少看點。天上「黑過墨斗」的黑雲，令眾車隊工作人員相當忙碌，忙於預計何時下雨，在多次天氣預報下雖然「落唔成」，使多架戰車進入維修站換胎，返回賽道後忙於爬頭，增添不少變數。

咸美頓輕鬆迎生涯第86勝 韋斯達賓未起跑先炒車

咸美頓今站由頭帶到尾，無驚無險下連續兩站奪冠。（Getty Images）

匈牙利站前十名車手：

+ 6 + 5 + 4

韋斯達賓失而復得的亞軍

咸美頓由頭帶到尾，毫無懸念地贏得匈牙利站冠軍，但亞軍與季軍的隔空交手相當精彩。原先第7位起步的紅牛車手韋斯達賓，竟然在賽事正式開始前「自隊」，失控衝向賽道外並損毀前翼，幸得一班車隊的工作人員，在20秒內極速換上新前翼，「韋少」才得以順利起步。

韋斯達賓奪亞，一眾車隊工作人員同樣居功至偉。（Getty Images）

韋斯達賓隨即以實際表現報答一眾勞苦功高的工作人員，甫起步便進佔第3位，在首次「入Pit」後輕鬆超越Racing Point「太子爺」史杜爾再升一級。「韋少」的亞軍位置得來不易，後追的保達斯一度進入「射程範圍」，幸好韋斯達賓的RB16關鍵時刻「交到貨」，順利拉開距離免於被爬頭，及後保達斯再以新胎嘗試趕過韋斯達賓不果，力保亞軍位置。

韋斯達賓坦言今站的喜悅與冠軍無異，事關當他炒車，一度作出最壞的打算，「我當時認為自己不能出賽，工作人員們極速修好戰車，所以我以佳績報答他們的努力，能得到亞軍好比奪冠。」

即使隔住口罩，亦看得出韋斯達賓「笑到四萬咁口」。（Getty Images）

起步「脫腳」打亂部署 保達斯爭冠變爭亞

有人歡喜就有人愁，今站前領先車手榜的平治車手保達斯，原以為他將與隊友咸美頓有一番龍爭虎鬥，可惜他在起步已「脫腳」，有偷步之嫌下由原先的第2位跌落第6，打亂他的作戰計劃。

保達斯疑似偷步片段：

及後該名芬蘭車手從後趕上，希望以戰車的戰力盡快收窄與前列的差距，但過程中同樣並不順遂，遇上戰力較差的法拉利陸克萊時，保達斯未能立即爬頭。及後遇上「太子爺」史杜爾，保達斯一直保持距離，及後以維修站戰術超越對手。

面對紅牛的韋斯達賓，保達斯似乎無計可施，該名平治車手一度以舊胎收窄至兩秒內的範圍，但未能爬頭下只好換上全新的輪胎，希望在完賽前登上亞軍位置。當保達斯在最後兩圈追到韋斯達賓時，距離不足以他嘗試爬頭，加上最後一圈在大量慢車下，只好以1.3秒之差衝過終點，未能為平治包辦冠﹑亞軍。

如今在車手榜已被隊友咸美頓升超前，由爭分站冠軍變季軍，他坦言對今站表現感失望，「當你在第2位起步時，你的目標自然放在爭冠上，但今站卻輸在起步的一刻，影響往後整場比賽，我認為自己今站表現頗差。」

保達斯直言今站表現不合格。（路透社）

保達斯鬥咸美頓或成「平治內鬥2.0」 名宿：保達斯施壓力度不足

綜觀首3站戰績，平治戰車明顯「超班」，其他車隊難望其項背。保達斯當然不甘於當「千年老二」，若他希望衝擊世界冠軍的敵人就只有隊友咸美頓一個，這個設定彷彿似曾相識，與2016年羅斯保（Nico Rosberg）與「咸爺」的平治內鬥甚為相似。

當年羅斯保與咸美頓的平治內訌，今年有望改由保達斯頂上，重演平治內鬥2.0。（資料圖片／Getty Images）

若保達斯希望與咸美頓爭一日之長短，首先必要減少像今站出現的起步失誤，如今他已落後5分，其實已沒有太多失分空間，加上在今季大有機會不能鬥足20站下，即使保達斯想追或未有太多時間讓他從後趕上。

保達斯的風格雖然已比他加盟平治時進取，但還未足夠，就像今站他與韋斯達賓的1.3秒差距，當他換上全新白胎時，保達斯的比賽工程師在運算告訴他，只要發揮正常便可在最後數圈追到韋少，屆時有望發起攻勢，但事實卻是保達斯連展開攻勢的機會也沒有。另一例子便是中段與陸克萊的對碰，未能立即解決對手，再花一圈全都要付出額外的時間。

保達斯（後）以新胎力追下仍未能趕過韋斯達賓。（路透社）

前F1總冠軍戴文希爾（Damon Hill）早前曾忠告保達斯，他必須要如羅斯保般，不斷向「咸爺」施壓，才有望從他手中「偷雞」成功，「咸美頓也是一個有血有肉的人，當年羅斯保給予他大量的壓力，才可令咸美頓犯錯。故此，保達斯要衝擊總冠軍，他首先要找到方法給予對方壓力，現時我認為咸美頓仍在一個相當舒適的位置作賽。」

F1未來5個分站賽程（按圖放大）：