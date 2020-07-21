【轉會】英格蘭天才中場拒絕曼聯費格遜　投多蒙特創17歲身價紀錄

英格蘭「神童」祖迪比寜咸爭奪戰塵埃落定，這名上月才滿17歲的中場，拒絕曼聯等英超豪門，落實由伯明翰轉到德甲的多蒙特。儘管曼聯曾出動費格遜遊說，但最終比寜咸認為多蒙特更適合年輕球員發展，與「黃蜂軍團」簽下長約。

伯明翰及多蒙特昨日宣布落實比寜咸（Jude Bellingham）的轉會。雖然兩間球會沒有透露細節，但英國《天空體育》稱其轉會費高達2500萬鎊，亦有其他傳媒指，轉會費為2500萬歐元。無論是2500萬鎊還是2500萬歐元，都令比寧咸成為史上身價最高的17歲球員。

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比寜咸與多蒙特簽下一份長約，據報合約年期為5年。上月才年滿17歲的比寧咸說：「能夠加盟歐洲其中一間最大的球會，我感到非常興奮。他們的方向，還有他們幫助年輕球員成長的努力，令我及家人很容易就作出這個決定。」

「我很感謝伯明翰一直以來為我所做的，不只是近兩三年，而是由我7歲開始。一日藍軍，一生藍軍。」比寜咸為伯明翰完成今季比賽後，就會到多蒙特報到。

比寧咸在16歲的時候，已經成為伯明翰的一隊主力，被視為「神童」。（Getty Images）

比寜咸由7歲起加入伯明翰的U8青年軍，進步神速，經常跳級，在14歲的時候已經為U18上陣，15歲的時候更被升上U23。在去年8月，他更以16歲38日之齡，首度為伯明翰一隊披甲，成為球會史上最年輕的球員。今季，他已經是球隊的重要一員，為43次為伯明翰上陣，射入4球，還有3次助攻。

比寧咸上月才滿17歲，與伯明翰簽了第一份職業合約，如今轉投多蒙特，更上一層樓。（Getty Images）

比寧咸的表現吸引到很多豪門的青睞，例如曼聯及拜仁慕尼黑，其中曼聯邀比寧咸參觀訓練基地，更出動傳奇領隊費格遜與他見面。不過，比寧咸最終選擇出國，加盟擅於培訓小將的多蒙特。英格蘭國腳查頓辛祖3年前離開曼城，轉到多蒙特，很快就獲得重用，之後穩坐正選，成為德甲其中一名最強翼鋒，他現在不過是20歲。

多蒙特的天才小將：

除辛祖之外，艾寧夏蘭特及已轉投車路士的基斯甸普列錫亦在多蒙特年少成名，相信比寧咸看到這些成功的例子後，決意加盟多蒙特。

【今夏已落實轉會】