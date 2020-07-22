利物浦奪英超幕後功臣︱紅軍狂迷公器私用　一個電郵逆轉愛隊命運

利物浦首度英超封王，站在台前的領隊高普和一眾球員贏盡掌聲。然而30年苦等告終背後，全賴幾個關鍵人物方能力事，當中最重要一人，也許是沒有多少人認識的美國人贊奴錫斯基（Joe Januszewski）。 紅軍成功大翻身，美國班主約翰亨利（John Henry）的財政支持不可或缺。他是個徹頭徹尾的棒球人，原本對投資足球興致缺缺，一切改變，源自10年前下屬一個電郵。

自從摩亞士家族2007年將利物浦股權賣到兩個美國商人George Gillett和Tom Hicks手中，球隊命運極速急轉直下，短短3年半時間內債台高築，只差最後一口氣，這家曾在歐洲叱吒風雲的球會便要被勒令宣布破產。

不止利物浦球迷，全世界熱愛足球人士均焦急如焚──假如沒有買家及時出現，這個昔日足球巨人便要倒下來，永無翻身之日。彷彿嫌情況還不夠壞，那年夏天他們還聘用鶴臣（Roy Hodgson）為新主帥，球場內外均輸得一敗塗地。

遠在美國的贊奴錫斯基，也是其中一個心急得不知如何是好的人。從大學時代已開始追隨利物浦，在大西洋彼岸默默支持愛隊30年。身處主力從事棒球業務的芬威體育集團（Fenway Sports Group，下稱FSG）工作，足球愛好完全無用武之地。他去年接受英國《鏡報》訪問時自嘲如何「公器私用」，「我一直密切注視利物浦的情況，我想老闆們老是聽我的推銷都聽到厭倦了，因為他們不是足球迷。」

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完全失敗的推銷

能夠在老闆身邊「日哦夜哦」，他當然不是個普通打工仔。贊奴錫斯基在FSG擁有的美職棒球隊波士頓紅襪（Boston Red Sox）管理層一路扶搖直上，2010年1月升任為FSG集團高級副總裁。

他在此之前數年開始不時出差英國，到訪一些足球會、木球會和欖球會，嘗試推銷他們在美國大為成功的銷售和推廣計劃，他向足球雜誌《FourFourTwo》表示：「由愛丁堡到雷丁，各球會反應熱烈。但當我向球會拿顧問費來幫助他們改善業務，我未能游說到任何人。」

即使得不到任何生意，他對英國足球的興趣仍與日俱增，忍不住持續研究下去，嘗試挖掘當地足球文化和價值。直到2010年8月某個傍晚，他在波士頓家中收看紅襪的比賽期間收到老闆電話。

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改變利物浦命運的一通電話

FSG老闆團隊從多倫多藍鳥（Toronto Blue Jays）的場館來電，他也摸不透正在包廂看紅襪比賽的他們到底是覺得比賽沉悶要找點樂子、心血來潮或是出於商人的敏銳嗅覺，「他們想多聽一點利物浦正在發生什麼事」。全公司也是棒球人，只得他一個足球狂熱份子，「所以他們第一個便想到找我」。

曾到場觀戰的球迷應該都會知道，在球場講電話是艱鉅任務。正當贊奴錫斯基苦思如何運用畢生功力把握這個黃金機會，電話不是嘈吵得令他聽不到老闆說什麼，就是不停斷線，「我們正在商討世上其中一家最大球會的未來，藍鳥場館的噪音令我只能零零碎碎的聽到對話內容。」幸好他還有最後一次機會，「他們叫我寫一封電郵給他們並且要盡量精簡」。

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促成交易的一個電郵

利物浦當時負債3.5億英鎊，另加5500萬英鎊虧損，站在投資者角度，難以說得上是一樁有吸引力的投資機會。

紅軍在場上戰績亦如江河日下：2009/10球季利物浦以第七名完成賽季，足總盃第三圈重賽被雷丁踢出局，歐聯分組賽只得第三，跌落歐霸作賽。歐霸一路殺入4強，終被馬體會淘汰。更大噩夢是主帥賓尼迪斯離隊，換來鶴臣帶隊。

贊奴錫斯基知道那很可能是拯救愛隊的最後機會，他利用自身專業，用電郵向老闆作出一次推銷。他之前數年對英倫足球所下苦功總算沒有白費，他發出電郵後兩小時，老闆約翰亨利已有回應，要求他成立研究利物浦收購的工作小組，「第二天早上我們聚集一起，基本上那就是一切的開始」。

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功成身退 熱愛不變

66天之後，FSG已成功收購利物浦。贊奴錫斯基不希望外界將自己在這宗交易的角色放得太大，「我很幸運能成為交易團隊一員……我並非從事足球工作，棒球才是我的工作，但游說對足球沒有興趣的老闆收購利物浦，是我歷來做過最偉大的一次推銷工作。」

2011年2月他已跳槽到另一美國職棒球隊德州遊騎兵（Texas Rangers）工作，去年憶起當年獲引見球隊一刻，他仍覺興奮，「那是我有份參與過的最佳交易，因為我真的對利物浦充滿熱愛。」即使經已離開，他說起利物浦時還是喜孜孜，表示一眾班主已愛上足球和利迷，「他們的工作十分出色」。

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