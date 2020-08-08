【小球會大作戰】賓福特數據足球革命　差一點實現僅42.3%的可能

談「蜜蜂兵團」會想到德甲多蒙特，倫敦都有。以蜜蜂為會徽的倫敦球會賓福特，衝上英超只差一點點，在升班附加賽戰至加時落敗。 十年間從「丙組仔」逐步向上，到今季向英超「敲門」，有賴嶄新思維。球隊易主後檢討多年困局，資源比人弱，在現有制度只能「陪跑」，跳出框框才有望自強。新班子踏出重要一步，關閉青訓，設立B隊，漸漸種出成果。

為大會作嫁衣裳，是不少低組別球會青訓的苦况。球員滿17歲方可簽下職業合約，大會發現有潛力的小將，便趕在「夠秤」前出手。小球會花費資源培育小將多年，換來微不足道的賠償金。

新冠肺炎暫停賽季，復賽後賓福特連勝8場。（Getty Images）

「雙曼劫案」 青訓蝕入肉

2016年，賓福特青年軍中兩名英格蘭小國腳先後離隊，U16中場伊恩普維達（Ian POVEDA）轉投曼城後，U17翼鋒保侯（Joshua BOHUI）被曼聯撬走。每宗交易，賓福特據報只收到最低賠償金：每位3萬鎊。

足球總監安卡臣（Rasmus Ankersen）指，這次沉痛教訓警醒他們，再跟着條例走，只會不斷受害，「賠償微不足道，連回本都不夠。跟其他人做相同的事，行不通」。

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安卡臣因傷而早早結束球員生涯，變成管理層、作者及演講者，2013年更曾來港宣傳。（FACEBOOK）

賓福特營運青訓，年花200萬鎊，其中50萬鎊來自英超資助。安卡臣與已故技術總監路雲（Robert Rowan）早懷疑是否物有所值，事關青訓不一定可以惠澤一隊。賓福特上一名青訓出身的主力，聯賽出道年份已是2005年。「雙曼劫案」令他們痛定思痛，決定關閉青訓。

「大衛想打敗哥利亞，必須不一樣的武器」，安卡臣不論在2017年中或本年初受訪，都重申這一句。凡事有兩面，取消青訓失去50萬鎊資助，亦代表節省150萬鎊資金。球會思考當時制度與現况，為人作嫁衣裳，何不反客為主？安卡臣說：「英超球會的青訓，每年放棄球員何其多，卻可能因為小將的年齡，影響青訓學院的判斷。這批被放棄的『占美華迪』，我們來接收。」

領隊法蘭克（左）18年10月上任，領軍最初10場輸8場。安卡臣說跟隨計劃，自會好轉。果然，法蘭克今季幾乎完成升上英超任務。（Getty Images）

B隊成「陪練」 給大會青訓第2次機會

賓福特B隊就此誕生，接收17歲至二十出頭的大會「下欄貨」之餘，亦物色有意在英倫，甚至英超發展的海外新秀。B隊看似是青年軍，其實運作與正規軍無異，按自身需要收購球員，並常與一隊操練。球員熟識戰術與理念，自然有機會升上一隊，如來自車路士青訓的中堅麥菲咸（Chris Mepham），今季更轉會至英超般尼茅夫。這些球員「貴極有限」，並非不會進步。安卡臣續道：「你永不知道讓小將上陣35場，會有何效果。但先要問，你有沒有膽量讓他踢35場。車路士、曼聯、曼城顧慮太多。若如當年陷入破產危機的修咸頓，無可選擇，一切便易辦。」

賓福特在決賽與富咸鬥到加時，連失兩球後破蛋，亮相英超尚要努力。（路透社）

平買就算失敗，也蝕極有譜，一旦完成「鍍金」便大賺一筆。安卡臣坦言球會要「年輕，有渴望、有活力，希望證明自己的球員」，為了成績，亦為了錢，「我們會問，這球員作為球會資產，會否升值」。而今季在聯賽合共轟入57球的「BMW」組合，相信三人他朝離隊，都會為賓福特帶來可觀收入。

認識賓福特「BMW」攻擊組合：

「算死草」班主 用數據賭波用數據「搞波」

談到「Moneyball」，不得不提班主賓林（Matthew Benham）。他早已多番資助愛隊，至2012年中收購大部分股份，從球迷變班主。賓林精於統計學，成立公司分析數據，用於博彩而致富。成為班主後，這些數據應用於戰術，例如精練死球戰術、聘用界外球教練等，亦用於收購。團隊分析不同聯賽的隊伍，找出「超值選」，再用數據分析球員，加上多份教練、球探及管理層的報告，決定是否出手。「每一宗收購都有風險，不會百發百中。唯有先做好『起底』，盡可能減少錯誤」，安卡臣說。

賓林（左）入主安卡臣（右）母會米迪蘭特，首季即奪冠。（賓福特Facebook）

鍍金專家 英超「客戶」多

賓林入主賓福特後兩年，收購丹超球隊米迪蘭特（FC Midtjylland），用上數據協助收購，當季便首奪丹超冠軍。安卡臣現役時效力米迪蘭特，退役後擔任主席，他引用當時從德乙格雷特霍夫，以30萬歐元收購芬蘭國腳史柏夫（Tim Sparv）為例，「如果當時他效力丹超前列球隊，我們便無力收購。數據不會指示我們選哪一人，但會告知往哪裏找」。這一套用在賓福特，達成多宗低買高賣的「靚刁」，令不少同行羨慕。最新代表作，當數近來聲名大噪的白禮頓前鋒馬奧比。

馬奧比是法國小國腳梯隊主力，2012年時僅16歲，在法甲已取得處子入球，翌年卻不幸重傷，休息8個月。效力賓福特，兩季英冠射入37球。（Getty Images）

安卡臣直言馬奧比並非完美，「法國人認為他太具侵略性，太暴躁」，惟要考慮哪些問題能夠解決，「他有天份，16歲已經踢法甲，只是轉會或外借不順利，加上傷患打擊」。賓福特17年夏季從聖伊天斥資180萬鎊收購這名法國小國腳，兩季後轉投白禮頓，轉會費1980萬鎊，名副其實升價十倍。

中國國腳都是賓福特「鍍金」製品（點圖放大）

+ 4 + 3 + 2

賓福特創會過百年，身處西倫敦可謂「細細佬」，注目程度遠低於車路士、富咸與昆士柏流浪。數最高榮譽，只曾於1935年奪過英乙（第2級）聯賽冠軍。1947年，賓福特在二戰後重開的首季英甲降班，未再亮相頂級聯賽。十年前還在第3、4級聯賽之間浮沉。賓林入主8年，靠數據分析改善營運，小球會逐漸強大。

賓福特在季中已向英超賽會申請豁免，以備新球場啟用前，暫時使用格芬公園球場。（Getty Images）

2013年，賓福特身處英甲，安卡臣問賓林有多大機會升上英超，答案是42.3%。

2020年，賓福特正準備「搬竇」。使用過百年的格芬公園球場（Griffin Park），不合英超要求，將遷到容量較大的新球場、賓福特社區球場。格芬公園球場的告別戰，他們以3:1擊敗史雲斯，後上殺入決賽，卻連續第9次在各級聯賽的升班附加賽失手。實現42.3%的可能，只欠一點點穩定，以及關鍵時刻的把握力。