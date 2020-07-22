英超｜阿仙奴輸波奧巴美揚做罪人　回防mark人犯低級錯誤

阿仙奴下季想踢歐洲賽？相信只能寄望足總盃。 他們昨晚作客阿士東維拉以0：1輸波，聯賽排名第8位，今季肯定排在宿敵熱刺之下。翻看失球片段，網民發現奧巴美揚看管泰朗明斯時分心，掛住笑，令到明斯可以在無人看管下一頂，助攻馬莫特查斯古特射入。

全場唯一入球在27分鐘出現，維拉開出角球，中堅泰朗明斯前柱一頂，後柱的馬莫特查斯古特抽入，幫維拉半場領先1：0，最後維拉亦以這個比數贏波，暫時逃離降班區。

阿仙奴今場沒有中目標攻門，以0：1不敵維拉。（路透社）

至於輸波的阿仙奴37戰僅得53分，排名第10位，就算末輪贏波加上前兩位失分，他們最多也只能排第8位，創自1995年後的最差英超排名。再者，他們肯定無法超越58分的熱刺，連續4季排在北倫敦宿敵之下。此外，這是阿仙奴自1998年12月後，首次英超作客維拉輸波。

Tottenham finish above Arsenal for the fourth consecutive season 👀 pic.twitter.com/pOPMoDYn9k — ESPN FC (@ESPNFC) July 21, 2020

「這個角球又再分心，又是誰大意天真？」雖然這首惡搞的阿仙奴「會歌」已經面世了一段日子，歌詞中的球員都離隊了，但某些歌詞仍然適用於現時的阿仙奴。

奧巴美揚角球mark人分心：

+ 3 + 2

網民及傳媒翻看阿仙奴這場的失球片段，發現罪人是奧巴美揚。他回防時負責看管維拉中堅明斯，但見到他分心，不知為何突然笑起來，還笑到垂低頭。相反，明斯就很專注，見隊友開出角球，馬上跑到前柱接應。奧巴美揚猛然醒覺，來不及追趕，明斯高高跳起，無人看管，將皮球頂到遠柱，由查斯古特射入。

維拉靠查斯古特入波擊敗阿仙奴：

+ 4 + 3 + 2

據統計，阿仙奴今季聯賽46個失球之中，有21個來自死球；死球失球佔所有失球的比例達46%。

除了回防失誤，今場奧巴美揚在前線亦沒有建樹，阿仙奴今場7次攻門，沒有一次中目標。