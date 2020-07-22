【足球熱話】西安足球場禁止踢足球　內地網民：廁所裏不准大小便

足球場不准踢足球？ 內地傳媒近日報道，西安一個運動場貼出告示，禁止市民入去踢足球，引起網民熱議。有網民表示，這就是國足發展不了的原因，亦有網民諷刺，這等於廁所裏不准大小便。

內地傳媒報道，西安紅旗體育場日前貼出告示，上面寫：「7月15日起禁止進入球場踢球，為了體育場活動人員的安全考慮！」從網上片段所見，有人拿住足球走進球場，都被場地保安喝止：「寫着不讓踢，我看你拿足球了，都放外面！」

西安一個運動場貼出告示，不准人入去踢足球。（網上片段截圖）

那個場地保安解釋，因為試過有人踢波時，踢中散步的小朋友，所以有此決定。不過，他亦坦言，足球場不准踢足球十分荒謬，但只能執行新規定，他說：「我現在也沒有辦法，就只能等。足球場不踢足球，那叫什麼？」

球場的保安解釋，因為有次踢波踢中個小朋友，所以就禁止踢波。（網上片段截圖）

有足球愛好者表示：「修足球場就是來踢球的，足球場不讓踢球，這什麼？」另一人則說：「希望有關部門領導能協調一下場地的應用問題。」

球場保安也感嘆一句「足球場不踢足球，那叫什麼」。（網上片段截圖）

《搜狐》及《新浪》等內地媒體都有報道，引起內地網民熱烈討論，大部分人都覺得此事荒謬，有網民感嘆：「這就是為啥國足發展不了的根本原因。」此番話得到很多人和應，有人回應：「我家樓下足球場可以燒烤不能踢球，他們說踢球容易傷人，那麼燒烤容易引發火災！」

有網民說：「中國式規則：知道規則不合理，但只能執行。」亦不少人諷刺，留言「廁所裏不准大小便」、「垃圾桶裏不能有垃圾」。有人則反問，為何不禁止家長帶小朋友到足球場散步？