【轉會】車路士改組後防劍指三大目標　林柏特盼招英格蘭新星回巢

車路士雄心壯志，大灑金錢，在進攻線上，他們已簽入迪姆華拿及薛耶治，並正羅致德國中場夏維斯。防線方面，據報車路士相中3大目標，分別是李斯特城左閘芝維爾、韋斯咸防中迪格蘭賴斯及馬德里體育會門將奧比歷。

在充足的財政支持下，車路士領隊林柏特打算在下季重組防線，3大目標分別是芝維爾、賴斯及奧比歷。英國傳媒報道，車路士願意將巴克里及巴舒亞伊加入交易，抵銷部分轉會費，求購韋斯咸防中賴斯。

21歲的賴斯曾效車路士青年軍，到14歲轉到韋斯咸並出道，近季表現獲得好評，他除防中外，還可勝任中堅，據報林柏特希望將他帶回史丹福橋踢中堅，夥拍魯迪格鎮守中路。

莫耶斯表示迪格蘭賴斯是韋斯咸的未來隊長，不願放人。（Getty Images）

不過，賴斯在2018年與韋斯咸續約5年，相信「槌仔幫」絕不輕易放人。韋斯咸領隊莫耶斯昨日回應傳聞，他說：「我很有信心留得住賴斯，因為他在合約在身。我的意願是不想賣走賴斯，將留他在球隊。」

莫耶斯續說：「我認為賴斯是我們的未來隊長，帶領韋斯咸前進。當麥克盧保退下來後，我覺得他是個理想的接替人選。」

英國《太陽報》預計下季車路士夢幻11人：

+ 7 + 6 + 5

林柏特還看中了李城左閘芝維爾，芝維爾亦有不少好友效力車路士。不過，這名23歲英格蘭國腳與李城尚有4年合約。李城領隊羅渣士近日說：「我們不想賣芝維爾，絕對沒有這個意向。因此，我的訊息是不賣，就是那麼簡單。」有傳車路士求購芝維爾失敗的話，會向阿積士的達利亞費高埋手。

李城主帥羅渣士表明拒放芝維爾。（Getty Images）

西班牙門將阿列沙巴拿加加盟車路士以來，表現時好時壞，難令人滿意，所以林柏特亦希望加強門將位置，目標直指當今最穩健的門將奧比歷。27歲的奧比歷現效馬德里體育會，今季38場西甲有17場保持清白之身。

林柏特今夏獲球會「開水喉」，可以大灑金錢擴軍。Getty Images）

不過，如果車路士要買奧比歷，可能要再開出破門將身價的極高轉會費，觸發奧比歷合約中的1.2億歐元違約金。再者，一山難藏二虎，車路士買奧比歷之前，還先要想辦法送走阿列沙巴拿加。

【今夏已落實轉會】