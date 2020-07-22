利物浦奪英超︱軒達臣終暢談封王感受　感性呼籲球迷留在家中慶祝

利物浦今晚深夜主場對車路士賽後，將舉行英超冠軍頒獎儀式，隊長佐敦軒達臣在比賽日場刊詳談為球隊歷史創下新一頁感受。 捧盃前提早發表得獎感受，一方面是彌補早前電視直播訪問時激動得無法好好表達真正想法，更重要的是希望球迷留在家中慶祝，不要再上演早前群集利物浦市狂歡，大大提高新冠肺炎病毒傳播風險一幕。

軒達臣首先說，「自我們確定贏得英超冠軍以來，多次被問及得獎感受，我必須不太自豪地承認至今仍未提供一個好答案。」他解釋初時因為情緒太激動，一時間說不出真正感受，而且當時聯賽尚未完結，還有工作在身，直到如今頒獎前一刻，他終於找到合適字眼形容感受：「感激」。

他認為球隊的成功是很多人共同努力成果，作為球員幸運地得到最多注意和讚賞，他感謝一班每天照顧球隊的幕後功臣，當然還有球迷的支持。「沒有球迷這間球會不會是如此模樣。無論跟世上任何人談論利物浦足球會，總會回到對球會的熱愛和激情，那完全是拜球迷所賜」，他直言，「我們是一家感性的球會，這是我們不應迴避的事實。那的確會帶來壓力，但同時代表無論環境順逆，我們一起達到的成就意義更加重大。」

請遠離晏菲路 留在家中慶祝

他表示不能跟球迷一起親身慶祝令球員感到氣憤，惟他保證，只要眾人一起努力，一樣可以擁有最難忘的慶祝體驗，並呼籲所有球迷：「遠離晏菲路，留在家中以自己的方式慶祝。利物浦市受Covid-19（新冠肺炎病毒）嚴重打擊，我們必須聽從指示避免聚集，支持我們的醫護英雄。」

「我向你保證：即使你們不能親身到達晏菲路，當我們高舉獎盃時仍會感到與你們同在」，軒達臣感性地說，「我們是為你們而高舉獎盃，你們是推動我們達成這個夢想的動力。這家球會的理念是要彼此互相照顧，而那代表留在家中在安全的環境支持我們。」

【利迷早前瘋狂慶祝畫面】

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他感謝球迷之餘，亦向一眾在紅軍米活（Melwood）訓練基地以至在其他地方工作的利物浦千萬個職員，「沒有他們，球隊絕對不會是現在的模樣」。趁此機會，他不忘感謝家人的犧牲，「我可以憑個人經驗來說，如果沒有我的家人，沒有他們的愛與支持、諒解和耐性，絕對不會有今天成就」。

「他們看到你最脆弱、最不安時刻，借他們的肩膀把你再次扶起來。談及他們最親密的家人，我肯定陣中每個球員也會告訴你同樣情況。」他續稱，「我可以說得上是個十分幸運的人，毫無疑問家人是我的最大恩賜。假如我不能跟他們分享和將榮譽獻給他們，一切將會失去意義。」

【紅軍今晚Kop看台領獎】

榮耀全歸高普 傷感戰友離隊

最後他要感謝領隊高普和一班並肩作戰的隊友。「我已說過總結今季和成為英超冠軍的最大感受是感激，我向隊友和gaffer（即高普）送上最崇高敬意。」軒達臣說，陣中所有球員均十分敬重高普，「他是我們的領袖，他掌管我們的一切」，「我和領隊本人也說過，他承繼Sir Kenny（杜格利殊）和Brendan（前領隊羅渣士），以及Stevie（謝拉特）等球員所留下的良好基礎。不過在我眼中，他才是我們即將能夠時隔30年首次贏得聯賽錦標的最大原因。」

軒達臣稱，自己視一班並肩作戰的每一個隊友如家人，「我知道他們會為我付出一切，而我也會為他們做任何事」。正是這種親密的兄弟情，令紅軍團結一致向目標邁進，而這令分離變得不容易。

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+ 7 + 6 + 5

今個夏天尼達利基尼和拉爾拉拿雙雙離開利物浦，相對拉爾拉拿獲短期合約留隊至季尾，一起分享勝利榮耀，6月30日已離隊的基尼在隊中彷如「透明人」。他無聲無息地離開效力5年的紅軍，無論是個人社交平台或是各大傳媒上，他均無發表對利物浦奪冠或離隊感受，紅軍和高普方面也一直未有提起他。不過軒達臣並未把他忘記，「我認為尼達利基尼仍是英格蘭其中一名最佳邊路守將，我知道無論他的下一站是哪兒，那支獲得他的球隊定必猶如贏得彩票，祝福他一切安好。」

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【軒達臣與BFF拉爾拉拿】

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最令他不捨的，自然是每天跟他「出雙入對」的老友拉爾拉拿，兩人在米活總是形影不離，「拉爾拉拿是我其中一個最好朋友，不止是足球，而是在我的生命中」他讚揚對方是他遇過最專業的球員之一，對球隊貢獻不容低估，「聯賽錦標不是靠一個球季得來，那是一趟旅程」。

「當英超獎盃被高舉，我上面提到的每一個人──我們的球迷，職員，家人和球隊也跟我們同在。即使不能親身到場，至少我們在精神上是連結在一起的，他們雙手也在獎盃之上。」這位冠軍隊長總結，「最美好的事情都是一起實現的，這是我們的集體成就，應該好好珍惜和享受。」

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