【英超】利物浦主場勝利謝幕　5：3挫車路士賀捧盃

英格蘭超級足球聯賽，篤定奪冠的利物浦在晏菲路鬥車路士上演今季主場謝幕戰，兩軍合演入球騷，結果紅軍以勝仗祝賀球隊高舉英超錦標。賽後舉行頒獎儀式，紅軍苦等30年，終於再奪頂級聯賽冠軍，並高舉球隊首座英超冠軍獎盃。

利物浦今季主場最後一仗迎戰車路士，除了受傷的隊長佐敦軒達臣外，雲迪積克﹑沙拿及沙迪奧文尼等主力悉數正選上陣。

面對力爭歐聯資格的車路士，紅軍今仗並無「放水」，拿比基達上半場中段搶去韋利安腳下球後，禁區外推順勁射轟入世界波，23分鐘先開紀錄。阿歷山大阿諾特的罰球及韋拿杜姆禁區內補射建功，紅軍在完半場前一度領先3：0，車路士由基奧特於補時階段門前「執雞」追成較接近紀錄。

主帥高普今仗依然排出強陣出戰，眾將同樣專心聽從他的指示。（Getty Images）

阿諾特在換邊後交出恰到好處的傳中球，法明奴輕鬆一頂破網，將比數改寫成4：1。車路士主帥林柏特立即「撳掣」，換入普列錫增強攻力，該名美國翼鋒在左路擺脫4名紅軍球員後，橫傳予譚美阿巴謙近射入網，「美國隊長」及後接應赫臣奧杜爾的傳中，轉身抽射得手，為車路士追至3：4，一度燃起搶分的希望。不過，利物浦末段由羅拔臣策動反擊，助攻張伯倫射入奠定勝局一球，最終紅軍以5：3力克車路士。

普列錫入替後效果顯著，一傳一射助車路士一度追成一球落後。（Getty Images）

利物浦車路士今場合轟8個入球（按圖放大）：

+ 4 + 3 + 2

車路士賽後以63分排第4位，與排第3位的曼聯同分，錯過穩奪歐聯參賽席位的機會，因為排第5位的李斯特城亦只是落後1分。

相隔30年，利物浦再度捧走英格蘭頂級聯賽錦標。（Getty Images）

【利物浦首度高舉英超獎盃】

+ 14 + 13 + 12

【利迷早前瘋狂慶祝畫面】

+ 18 + 17 + 16

利物浦奪英超｜杰寧公主追星經歷難忘｜利迷總有一種特質？：