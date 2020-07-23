利物浦奪英超幕後功臣︱美國班主眼光獨到　兌現四大承諾名利雙收

1892年成立的利物浦，曾是英格蘭足球史上最成功球隊，踏入英超年代，球會仍堅持以家族式土法經營，球場內外的競爭均逐漸追不上宿敵曼聯。捱到2010年夏天，只剩下最後一口氣──距離被勒令破產，只餘下最後一日限期。 危急存亡之際，美國商人約翰亨利和他的團隊及時出手，以3億英鎊收購利物浦。9年半時間之後，紅軍終於重返他們應有的高度，為亨利的投資帶來巨額回報。

令利物浦陷入萬劫不復境地的，是兩個美國商人George Gillett和Tom Hicks，最終幫助紅軍逃出生天的，恰巧也是兩個美國商人約翰亨利（John Henry）和他的拍檔華拿（Tom Werner）。

兩人多年來只從事棒球相關業務，芬威體育集團（Fenway Sports Group，下稱FSG）擁有美職棒球隊波士頓紅襪（Boston Red Sox），原本對英式足球全無興趣，全靠「左右手」贊奴錫斯基（Joe Januszewski）「日哦夜哦」，他們對英國足球和利物浦，留下一點點印象。當紅軍來到命在旦夕一刻，約翰亨利敏銳的商人觸覺，令他有興趣知道更多。

利物浦奪英超幕後功臣︱紅軍狂迷公器私用 一個電郵逆轉愛隊命運

美國商人George Gillett和Tom Hicks幾乎令利物浦走上不歸路。（Getty Images）

利物浦兩大災星

2007年2月，當George Gillett和Tom Hicks以1.74億英鎊從摩亞士家族手上購入利物浦股權，兩人承諾為球會償還4500萬英鎊債務，另花2.15億英鎊興建新球場。

他們開出的空頭支票不單無一兌現，而且只不過是短短3年多後，球會債務激增至2.37億英鎊。時任利物浦行政總裁派利（Rick Parry）憶述，兩人對球會經營理念南轅北轍，球會內部無所適從，Gillett與Hicks的不和不斷升級。2008年Gillett希望退股，卻被Hicks運用大股東否決權阻止。派利說：「球會架構已不能正常運作，再沒有我的位置。」2009年2月，他離開工作10個年頭的利物浦，球會的前途急速下墮。

2009年環球金融海嘯爆發，全球多間大型銀行本身也陷入危機。利物浦貸款興建新球場的希望幻滅，每年單是償還原來的債務利息，便高達3000萬英鎊。球會現金流枯竭，影響球員買賣和合約銀碼，領隊賓尼迪斯持續與新管理層角力，連帶影響球隊表現。2008/09球季紅軍是英超亞軍，之後一季失去沙比阿朗素後只得令人失望的第七名，失去歐聯席位。賓帥黯然離隊，換上鶴臣領軍，球隊進入英超年代最黑暗時期。

【FSG收購利物浦時紅軍陣容】

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白武士及時趕到

2.37億英鎊債務在2010年10月中到期，一心賣盤走人的Gillett與Hicks等待買家出現，不同傳聞不絕流傳，認真出價者絕無僅有。球會命在頃刻之際，FSG出價3億英鎊收購。可是Hicks不滿價格太低，他一心以為可以叫價到6至8億英鎊，於是企圖阻止交易。最大債權人蘇格蘭皇家銀行（RBS）對兩人已失去耐性，最壞打算是親自接收利物浦。幸好倫敦高等法院最終允許交易進行，利物浦驚險避過破產一劫。

當時利物浦在鶴臣帶領下一籌莫展，7輪比賽過後只得6分排在第18位，只較包尾兩隊韋斯咸和狼隊多1分，寫下球隊英超史上最黑暗歲月。

2010/11球季，鶴臣帶領的利物浦在7輪比賽後，排名一度跌至第18位，比同市宿敵愛華頓還低。（網上截圖）

【約翰亨利成為利迷救星】

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爛攤子逐一修正

易主只是個開始，FSG由內到外徹底改變利物浦。入主3個月內先辭退領隊鶴臣，由德高望重的杜格利殊暫代，最終該季只得第八位，於是又找來少帥羅渣士領軍。FSG擅玩Money Ball，巧妙運用運動數據找尋「性價比」高的球員，轉會策略亦有所改變：除個別例子，基本上專攻25歲以下年輕球員，羅渣士的領軍理念正好適合他們。

他們不熟悉足球，並曾為此交上學費。錯誤聘用高莫利（Damien Comolli）為足球總監，結果買入一堆「水貨」。不過高莫利引入的分析師米高愛華士（Michael Edwards），日後成為多宗神交易背後的「格價專家」。導致他被炒的最後一根稻草──佐敦軒達臣，最終成為球隊首奪英超的冠軍隊長，實在有點冤枉。

球場內的一切需時學習，他們最擅長的品牌建立和商業推廣幾乎立即已取得效果。FSG短時間內已為球會物色到大量新贊助，引入現代化球會管理，一步步幫助球隊重上軌道。

【高普領軍首仗球員身在何方？】

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高普加盟改變一切

雖說球隊在羅渣士麾下離聯賽冠軍只差一步，但當時利物浦只能說是「體質有改善」，爭冠之路其實有點勉強，至2015年魅力十足的德國主帥高普加盟，紅軍才是真正重生。

高普的微管理將球隊一切打理得熨貼，為球隊和每個球員定下目標，同時科學化管理球員各項數據，發揮出球員最大潛力。更重要是他高超的球員管理技巧，球隊上下變得團結一致，全力朝共同目標邁進。他與愛華士等組成的轉會委員會，發掘出一個又一個超值球員，800萬英鎊筍價從侯城收購羅拔臣，幫助這個蘇格蘭球員逐步蛻變為全球最佳左閘之一，正是最佳示範。

【利物浦今夏可能放走的7個球員】

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Money Ball的威力

他們不會死守低買高賣方針，亦懂得買入帶來龐大價值的高價球員，連率先引用Money Ball的美國職棒球隊奧克蘭運動家（Oakland Athletics）前總經理Billy Beane也大讚利物浦。現為運動家執行副總裁的他認為，最佳例子是4000萬英鎊買入沙拿，「當時人們認為他太貴了，結果他的價值，遠遠超越他的轉會費」。

Billy Beane說：「這是善用數據優勢的最佳例子：花去一大筆金錢後，取得高於人們預期的價值。」7500萬英鎊收購中堅雲迪積克、6680萬英鎊購入門將艾利臣，道理也是如此。

自高普加盟後，球隊穩定朝正確方向前行。一切並非一蹴而就，第一年聯賽盃決賽不敵曼城，歐霸決賽被西維爾擊敗；第二年英超重返前四，搶得歐聯資格；第三年闖入歐聯決賽，冠軍卻是皇家馬德里。一步步上揚，到他領軍第四年終於奪得歐聯錦標，跟英超冠軍又只差1分之微；幸好踏入第五年，大功告成，以極具說服力姿態，捧起英超錦標。

【利物浦首度高舉英超獎盃】

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向球迷許下四大承諾全數達到

FSG投資利物浦10年亦修成正果。2017/18財政年度利物浦錄得1.25億英鎊稅前盈利，打破世界紀錄，球會價值連年攀升。去年5月財經雜誌《福布斯》估計利物浦價值達17億英鎊，甚至有專家估計他們價值已超越20億英鎊，足足是FSG當年投資的6倍以上。

對球迷而言，相信最重要的，定必是班主約翰亨利信守收購時許下的四大承諾：吸引全球最佳球員加盟，令紅軍再次成為一支不斷贏波的勝利之師，問鼎歐聯和英超錦標，以及為球隊建立勝利文化。經歷10年高低起跌，亨利當年承諾，全數達到。

他不止眼光獨到，看中利物浦的潛力，不惜涉足不熟悉的足球領域，執行能力之高也使人佩服。他的最大回報不止個人財富大幅升值，更成為全球利物浦支持者心目中的英雄。10年前，如果沒有他及時出手，以卓越管理手腕按部就班，重新規劃，苟延殘喘的利物浦，絕對不會重現光輝，走到今天的風光日子。

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