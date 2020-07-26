【英超】周日煞科戰前四爭崩頭車曼秤先　誰可護級還看倫敦雙雄

英超今季終極一戰，並未因利物浦早已封王失去張力，相反，爭奪來季歐聯席位的「前四大戰」，今晚方進入高潮：排第三至六位的曼聯、車路士、李斯特城與李斯特城捉對廝殺，未到完場一刻也難料鹿死誰手。 聯賽榜另一端，阿士東維拉、屈福特和般尼茅夫三隊只能活一隊，生殺大權掌控在兩支倫敦球會阿仙奴和韋斯咸手上。

英超歐聯席位形勢：

冠軍利物浦和亞軍曼城已取得其中兩席，餘下兩席由曼聯、車路士和李斯特城三隊競爭。

最後一輪聯賽目前排第三的曼聯與第五位的李斯特城互撼，排第四的車路士與排第六的狼隊對壘，形勢上和波即可取得歐聯入場券的曼聯和車路士佔有優勢，但李斯特城和狼隊均是有實力取勝的黑馬，狼隊無份爭前四，為保歐霸席位同樣不容有失。

歐聯、歐霸席位各隊煞科日局勢

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英超歐霸席位形勢：

英超三個歐霸席位分別由聯賽第五位、足總盃和聯賽盃冠軍奪得。由於今屆聯賽盃冠軍已由獲得歐聯資格的曼城奪得，因此空出來的歐霸次圈席位將由聯賽第六名取得。

車路士的聯賽排名至少可獲歐霸分組賽席位，若今屆足總盃由藍軍贏得，足總盃冠軍的歐霸分組賽席位會由聯賽第六名補上，而聯賽第七名則可取得由曼聯空出來的歐霸次圈席位。

換言之，曼聯、車路士和李斯特城三隊之中，跌落第五位的一隊會踢歐霸，由於排第八的錫菲聯已追不上來，另一席由目前排第六的狼隊和第七位的熱刺競爭。阿仙奴如在足總盃擊敗車路士，可爭得歐霸最後一席，否則席位會落在聯賽第七位（即狼隊或熱刺）身上。

吊詭的是，車路士、曼聯和狼隊仍可憑今屆歐聯或歐霸封王，取得來季歐聯入場券，因此來季歐洲賽資格誰屬仍存變數。惟藍軍歐聯16強首回合0：3落後拜仁，出線機會較低。

護級組三隊只能活一隊：

護級大戰方面，阿士東維拉、屈福特與般尼茅夫三隊只能活一隊。形勢上以賽前31分排第19位的般茅最不利：他們不單必須在煞科戰作客擊敗愛華頓，還要寄望維拉和屈福特同時輸波，才有望奇蹟逃脫降班厄運。

至於維拉和屈福特就要視乎對方今仗戰果，兩隊賽前同得34分，今仗得分必須高過對方才可甩難。維拉今仗作客已上岸的韋斯咸，剛辭退主帥皮雅臣的屈福特則作客阿仙奴。實力上當然以阿仙奴秤先，似乎對屈福特不利，可是這支倫敦球會上場才0：1作客不敵維拉，無甚可爭缺乏戰意，加上還有足總盃決賽後顧之下，再次上演一幕劫富濟貧的「羅賓漢」也不足為奇。