【意甲】祖雲達斯作客遭絕殺　九連霸美夢要再等

距離意甲9連霸愈來愈近的祖雲達斯，今輪作客烏甸尼斯卻遇上挫折，守將迪歷特先開紀錄下，被主隊完場前絕殺，吞下今季第5場敗仗，但仍然在榜首保持6分優勢。

意甲重開前，拉素及國際米蘭有望在聯賽力逼祖雲達斯，但兩軍多次失分後，隨即被祖雲達斯拋離，次席亦落入攻力強大的阿特蘭大手上。「祖記」今輪前以6分領先阿特蘭大，倘若今輪全取3分，便將以較佳的對賽成績壓過阿特蘭大，篤定奪得今季意甲冠軍，成就9連霸的偉業。

戴巴拿與迪保羅兩名阿根廷好友今仗各為其主。（Getty Images）

祖雲達斯今輪作客榜下游的烏甸尼斯，主隊仍需為護級努力。祖雲達斯主帥沙利依舊派出C朗拿度及戴巴拿攻堅，二人在上半場的攻門都柱邊斜出，無功而還。戰至上半場末段，迪歷特一記地波冷箭得手，42分鐘打開缺口。

迪歷特以遠射先開紀錄。（Getty Images）

烏甸尼斯易邊後隨即反撲，馬其頓籍前鋒尼斯托羅夫斯基接應隊友傳中球，插水式頭槌建功，51分鐘追成1：1平手。祖雲達斯往後時間未能製造具威脅埋門，最終更被主隊絕殺，烏甸尼斯完場前一次反擊，步大力雄的科芬拿（Seko Fofana）獨闖龍潭，以一己之力擺脫兩名祖雲達斯守衛，由中場線附近殺入禁區並射破施捷斯尼的十指關，92分鐘攻入絕殺一球。

科芬拿以一敵二絕殺成功，阻止祖雲達斯提早奪冠。（Getty Images）

吞下今季第5場敗仗並錯過提前奪冠的祖雲達斯，仍然以80分高踞聯賽榜首，只要下輪主場擊敗森多利亞，仍然可以提前兩輪稱霸意甲。烏甸尼斯近10年來首度主場擊敗祖記，並以39分暫列15位，與18位的萊切拉開7分距離。

祖雲達斯未能提早奪冠，C朗及戴巴拿亦深深不忿。（Getty Images）

+ 3 + 2

另外，拉素主場由米連高域沙域及恩莫比尼下半場各建一功，協助球隊以2：1反勝卡利亞里，確保前四完成聯賽外，同時取得來季的歐聯資格，相隔13年後再度在歐聯舞台中亮相。

拉素以2：1反勝卡利亞里，確保來季出戰歐聯的資格。（Getty Images）

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