【英超】高普記者會反擊林柏特指控　憶往事賀軒達臣獲殊榮

利物浦主帥高普在上仗對車路士之時，與對手領隊林柏特於場邊隔空口角，以為二人完場後握手言和，惟卻因林柏特一句說話再度引起事端。高普記者會上直言不喜歡林柏特的指控，並勸告對方需要學懂控制情緒。

利物浦周日晚（26日）出戰英超煞科戰作客紐卡素，力爭今季第32場勝仗。在疫情影響下，高普今季最後一次以視象會議軟件召開賽前記者會，《香港01》亦有幸再度獲邀參與。

高普以視像形式出席今季最後一次賽前記者會。

英超煞科戰直播賽程（按圖放大）：

高普反擊林柏特「囂張論」 「這個指控是大錯特錯」

利物浦周三（22日）主場以5：3擊敗車路士，主場不敗完成今個球季，但該仗在場邊亦有火藥味，高普與林柏特因為一記犯規而隔空口角，二人鬧得臉紅耳赤。林柏特賽後警告利物浦不是因為奪冠而囂張，傳媒當然在記者會上問及此事，高普表示慣常在賽後不會再評論，惟今次卻因林柏特而破戒。

高普稱不喜歡林柏特的「囂張論」並為球隊平反：「這個指控是大錯特錯，因為我們毫無半點傲慢。」

高普同時指對方需要學習「球場事，球場了」，「在比賽途中，大家同樣著緊賽果，或出現一些過激的行動，這是人之常情，但當完場哨子聲一響後，所有比賽產生的情緒我也一掃而空，個人不太喜歡賽後加以討論，我認為這一點林柏特需要繼續學習，畢竟他還年輕。」

高普與林柏特在場邊鬧得臉紅耳赤，高普在記者會上亦有回應事件。（資料圖片／Getty Images）

往事賀佐敦軒達臣獲獎

英格蘭足球記者協會（FWA）宣布，選出利物浦隊長佐敦軒達臣為協會本年度足球先生，高普為愛將感到高興的同時，憶起「神軒」擔任隊長前的一件往事，「我記得當我上任領隊時，Hendo（軒達臣綽號）仍非正隊長，當時他正在養傷，但他問我可否隨隊，這事證明他並非為爭取隊長臂章而做，他純粹希望支持球隊。」

高普表示除了軒達臣外，陣中不少球員同樣表現出眾，所以這個獎項對該名紅軍隊長是一份肯定，「軒達臣的穩定發揮﹑領袖才能及正面態度，使他在云云的入選球員，包括一眾紅軍隊友中脫穎而出。」

軒達臣當選英格蘭足球先生 得獎不忘手足：冇隊友冇我

軒達臣獲獎，高普指這是對他的一份重大肯定。（資料圖片／Getty Images）

被問及今夏轉會窗的計劃時，高普表明將不會大肆增兵，並對現時的軍容感滿意，「一支球隊不能擁有20個世界級的後備球員，我們必須要找出最佳的平衡，而我對現時陣容相當滿意。雖然有時或許略有不足，但令所有球員感到球隊需要他們更加重要。」高普同時指不能胡亂買人，因為對球隊上下負責任亦是他工作的一部分。

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