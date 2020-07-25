【歐聯】PSG成雙料冠軍因小失大　麥巴比右足受傷或禍及歐聯8強

法甲在新冠肺炎疫症肆虐歐洲期間停賽，沒有重開，直接宣布遙遙領先的巴黎聖日耳門（PSG）奪冠。「大巴黎」休戰4個月，凌晨擊敗聖伊天捧走法國盃，卻可能因小失大。 主力射手基利安麥巴比在一次半單刀之中被聖伊天守衛粗野攔截，無法繼續比賽之餘，領獎時更要撐住拐杖。他的足踝傷勢看來不輕，可能禍及球隊在下月中對阿特蘭大的歐聯8強戰。

PSG在法國盃決賽強陣出擊，麥巴比、尼馬、伊卡迪等都正選上陣。麥巴比開賽14分鐘右路突破勁射被擋出，尼馬上前加一腳先開紀錄。

PSG開賽不久便領先，尼馬入球，麥巴比也有間接功勞。（美聯社）

以為停賽4個月無礙勇態，可以大開殺戒，麥巴比戰至26分鐘卻不幸被「殺」。他接應傳送，欲發揮高速突破聖伊天守將盧斯佩連（Loic PERRIN），佩連在麥巴比左側飛剷，令麥巴比被「炒起」，佩連的大腿剛好撞向麥巴比右足踝。麥巴比落地後大聲呼叫，狀甚痛苦，雙方球員立即衝突。麥巴比雖可自行離場，但不良於行，佩連則被紅牌驅逐，此外另有5人因衝突被黃牌警告。

麥巴比遇上勇悍攔截，足踝受傷，非常痛苦。（美聯社）

麥巴比在地呼叫，兩軍球員「急不及待」。（美聯社）

PSG最後守住勝果，小勝1：0，成為雙料冠軍。麥巴比治理完畢後，換上便裝重返球場。惟雙手撐拐杖，右腳足踝附上保護架，看來傷勢不輕。

重回球隊，右腳不能著地，以防傷勢惡化。（美聯社）

麥巴比無奈保持「金雞獨立」。（美聯社）

法甲在3月中歐洲疫情高峰期時暫停，當時聯賽尚餘10輪，PSG領先12分。賽會不久宣布賽季提早結束，PSG直接封王。球隊自3月12日歐聯16強次回合淘汰多蒙特，休戰逾4個月。麥巴比的養傷期仍未清楚，但PSG下月13日便要赴葡萄牙應付歐聯8強對阿特蘭大，缺少這名超級快馬，鋒力必定大打折扣。

麥巴比上台一同領獎，可是能否趕及出戰歐聯，仍未可知。（美聯社）

而阿特蘭大在凌晨意甲，迫和復賽後大勇的AC米蘭1：1，升上次席。