【英超】拉爾拉拿效利物浦經歷高山低谷　眾將致送紀念品告別

周日的英超煞科戰過後，拉爾拉拿（Adam Lallana）與利物浦的6年賓主關係將劃上句號，紅軍眾將在練習歡送該名英格蘭中場，使他哭成淚人。
當拉爾拉拿接受利物浦官方電視訪問時，談及好友佐敦軒達臣時，他不禁流下男兒淚，感激對方沿途陪伴在側。
利物浦中場拉爾拉拿與球隊的合約今季屆滿，新冠肺炎疫情影響下，紅軍與他續約至季尾，戰畢本周日（26日）作客紐卡素一仗後，拉爾拉拿6年的紅軍生涯將劃上句號。
現年32歲的拉爾拉拿，出席賽前訓練時，由主帥高普代表送上紀念品，眾將一同以掌聲向拉爾拉拿致敬，該名英格蘭中場不禁「喊包上身」，及後全軍與他大合照留念。
高普與利物浦眾將與拉爾拉拿合照留念。（利物浦Twitter截圖）
More than teammates.— Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) July 24, 2020
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利物浦官方電視早前訪問拉爾拉拿，談及即將告別晏菲路，他當然感到十分不捨，同時有幸成為利物浦歷史的一部分，「離開利物浦當然是一件令人傷心的事，有幸在一間如此偉大的球會效力6年，同時屢獲殊榮，與隊友有很多美好回憶。我希望在今周盡情享受在球隊的最後時光，不同的情緒浮現在腦海中。」
拉爾拉拿以一個英超冠軍完結利物浦生涯。（Getty Images）
感激與好友經歷6年紅軍生涯 「他是隊長的最佳人選」
拉爾拉拿與隊長佐敦軒達臣私交甚篤，二人在利物浦一同經歷高低，談及好友時，拉爾拉拿一度感觸強忍淚水，「我在利物浦6年的日子中，不論遇到失落﹑球隊落敗及受傷，我們也陪着大家，幸好有軒達臣陪伴我走過這一段旅程。」
軒達臣早前獲FWA英格蘭足球先生，拉蘭拉拿同樣大讚好友是個出色的領袖，同時憶起當年的一件往事，「當年與西維爾的一場歐洲賽，我們未能獲勝，他在隔天載我返回球會，在途中他將球隊未能取勝的責任全放在自己的身上，當時我心想，『你為何負上全責，這明顯是整體的責任。』，從此可見不論球隊好與壞，他亦願意負上責任，他是隊長的最佳人選，亦值得繼續擔任隊長一職，我替他感到非常高興。」
佐敦軒達臣與拉爾拉拿私交甚篤。（資料圖片／Getty Images）
拉爾拉拿與軒達臣情同手足（按圖放大）：
Best friends, teammates and now Premier League champions.— Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) July 24, 2020
Adam Lallana pays an emotional tribute to his captain, @JHenderson ❤️ pic.twitter.com/ocRq5jH6C9
拉爾拉拿早前在社交網站發文，感謝6年來在紅軍的人和事，感激他們的親切對待，使利物浦成為他另一個家。拉爾拉拿分別感謝羅渣士及高普兩任主帥，使他有機會在晏菲路發展，並再度公開表揚好友「神軒」，指他是球隊取得成功的最大功臣。軒達臣留言回應好友，對拉爾拉拿的離去大感不捨，亦會掛念他。
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Nothing but love and appreciation for the last 6 years. Thanks to the amazing people who made this place feel like home. To the supporters for accepting me and making me feel like one of their own. The staff - the world-class staff - without whom none of what we achieve as players would be possible. I can’t find the words to do justice for how much they mean to me... they are everything! To Brendan Rodgers, I will forever be grateful that he gave me the privilege to represent this club. To Jürgen Klopp, an even better man than he is a football manager. My teammates, they are my brothers. To share this journey with these boys has made me feel the luckiest fella in the game. To the Skip, Jordan Henderson... my best friend! No one deserves success more than this guy. It’s meant everything to be at his side while he’s achieved it. And to my own family, my wife and children, my mum, dad and sister... my own “team”. They made the good times better and the tough times bearable. I am so grateful to have been part of this special place. And now on to the next adventure. With love, Adam
在2014年夏天，拉爾拉拿由修咸頓改投利物浦，在頭3季取得不少上陣機會，更在2016年獲膺為英格蘭足總最佳男子球員。當他獲獎後，拉爾拉拿猶如擺脫不了傷患，他的大腿肌肉多次受傷，使他在近3季聯賽僅上陣十多場，而他的表現亦大不如前，他在今季取得唯一聯賽入球，正是逼和曼聯一球。當拉爾拉拿對抗傷患之際，球隊的成績卻節節上升，一年間分別贏得本土﹑歐洲及世界冠軍。
以英超冠軍結束利物浦生涯，對拉爾拉拿而言絕對是個完美的結局。即使他已經32歲，但依然吸引不少英超球會的興趣，據聞李斯特城﹑阿仙奴﹑熱刺及般尼同樣有意簽入該名前英格蘭國腳。
拉爾拉拿在利物浦生涯奪得4個冠軍。（Getty Images）
拉爾拉拿6季英超數據：
英超煞科戰直播賽程（按圖放大）：
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