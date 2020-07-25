【英超】拉爾拉拿效利物浦經歷高山低谷　眾將致送紀念品告別

周日的英超煞科戰過後，拉爾拉拿（Adam Lallana）與利物浦的6年賓主關係將劃上句號，紅軍眾將在練習歡送該名英格蘭中場，使他哭成淚人。 當拉爾拉拿接受利物浦官方電視訪問時，談及好友佐敦軒達臣時，他不禁流下男兒淚，感激對方沿途陪伴在側。

利物浦中場拉爾拉拿與球隊的合約今季屆滿，新冠肺炎疫情影響下，紅軍與他續約至季尾，戰畢本周日（26日）作客紐卡素一仗後，拉爾拉拿6年的紅軍生涯將劃上句號。

現年32歲的拉爾拉拿，出席賽前訓練時，由主帥高普代表送上紀念品，眾將一同以掌聲向拉爾拉拿致敬，該名英格蘭中場不禁「喊包上身」，及後全軍與他大合照留念。

高普與利物浦眾將與拉爾拉拿合照留念。（利物浦Twitter截圖）

More than teammates.



Family ❤️ pic.twitter.com/pOzyWepSxj — Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) July 24, 2020

利物浦官方電視早前訪問拉爾拉拿，談及即將告別晏菲路，他當然感到十分不捨，同時有幸成為利物浦歷史的一部分，「離開利物浦當然是一件令人傷心的事，有幸在一間如此偉大的球會效力6年，同時屢獲殊榮，與隊友有很多美好回憶。我希望在今周盡情享受在球隊的最後時光，不同的情緒浮現在腦海中。」

拉爾拉拿以一個英超冠軍完結利物浦生涯。（Getty Images）

感激與好友經歷6年紅軍生涯 「他是隊長的最佳人選」

拉爾拉拿與隊長佐敦軒達臣私交甚篤，二人在利物浦一同經歷高低，談及好友時，拉爾拉拿一度感觸強忍淚水，「我在利物浦6年的日子中，不論遇到失落﹑球隊落敗及受傷，我們也陪着大家，幸好有軒達臣陪伴我走過這一段旅程。」

軒達臣早前獲FWA英格蘭足球先生，拉蘭拉拿同樣大讚好友是個出色的領袖，同時憶起當年的一件往事，「當年與西維爾的一場歐洲賽，我們未能獲勝，他在隔天載我返回球會，在途中他將球隊未能取勝的責任全放在自己的身上，當時我心想，『你為何負上全責，這明顯是整體的責任。』，從此可見不論球隊好與壞，他亦願意負上責任，他是隊長的最佳人選，亦值得繼續擔任隊長一職，我替他感到非常高興。」

佐敦軒達臣與拉爾拉拿私交甚篤。（資料圖片／Getty Images）

拉爾拉拿與軒達臣情同手足（按圖放大）：

Best friends, teammates and now Premier League champions.



Adam Lallana pays an emotional tribute to his captain, @JHenderson ❤️ pic.twitter.com/ocRq5jH6C9 — Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) July 24, 2020

拉爾拉拿早前在社交網站發文，感謝6年來在紅軍的人和事，感激他們的親切對待，使利物浦成為他另一個家。拉爾拉拿分別感謝羅渣士及高普兩任主帥，使他有機會在晏菲路發展，並再度公開表揚好友「神軒」，指他是球隊取得成功的最大功臣。軒達臣留言回應好友，對拉爾拉拿的離去大感不捨，亦會掛念他。

在2014年夏天，拉爾拉拿由修咸頓改投利物浦，在頭3季取得不少上陣機會，更在2016年獲膺為英格蘭足總最佳男子球員。當他獲獎後，拉爾拉拿猶如擺脫不了傷患，他的大腿肌肉多次受傷，使他在近3季聯賽僅上陣十多場，而他的表現亦大不如前，他在今季取得唯一聯賽入球，正是逼和曼聯一球。當拉爾拉拿對抗傷患之際，球隊的成績卻節節上升，一年間分別贏得本土﹑歐洲及世界冠軍。

以英超冠軍結束利物浦生涯，對拉爾拉拿而言絕對是個完美的結局。即使他已經32歲，但依然吸引不少英超球會的興趣，據聞李斯特城﹑阿仙奴﹑熱刺及般尼同樣有意簽入該名前英格蘭國腳。

拉爾拉拿在利物浦生涯奪得4個冠軍。（Getty Images）

拉爾拉拿6季英超數據：

+ 2

英超煞科戰直播賽程（按圖放大）：

【利物浦首度高舉英超獎盃】

+ 13 + 12 + 11

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