【MotoGP】馬昆斯負傷戰排位後宣布退賽　生涯首度缺席正賽

上周意外炒車導致右臂骨折的馬昆斯（Marc Marquez），早前完成手術後極速出院，同時通過體測，隨時在今周的MotoGP安達盧西亞站中鬥車。 該名6屆世界冠軍在首節排位賽中，僅造一圈便返回車房，並宣布將不會出戰周日（26日）的正賽。

馬昆斯上站同樣在西班牙赫雷斯（Jerez）賽道發生意外，被自己戰車撞中右臂，使他的右臂肱骨骨折，他在周二（21日）完成手術後極速出院，周四已再度現身赫雷斯，並通過體測，允許在今周出戰。

馬昆斯術後通過體測 上周炒到飛起 今周準備鬥車

馬昆斯周六照常出戰練習及排位賽。（路透社）

馬昆斯在周六的第三節練習中復出，負傷完成18個圈，及後他出戰首節排位，他在準備造快圈前返回車房，隨後他所效力的本田車隊宣布，馬昆斯將缺席周日的正賽，是該名西班牙車手生涯首次缺陣頂級別賽事，對他衝擊第7個世界冠軍甚有影響。

馬昆斯沒有完成快圈後，返回車房並宣布退出周日的正賽。（路透社）

另外兩名傷兵，古哲奴（Cal Crutchlow）及連斯（Alex Rins）同樣完成排位賽，二人同在首節後被淘汰，正賽將以13位及20位起步。

上站收穫生涯首個頂級別分站冠軍的「法國神童」昆達拿路（Fabio Quartararo），今站排位再排頭位，對他力爭兩連冠相當有利。

昆達拿路連續兩站排頭位起步。（路透社）

F1未來5個分站賽程（按圖放大）：