【F1】歐洲添食取代美洲3站　Imola 14年後以兩日賽形式回歸

F1 2020年賽季受新冠肺炎影響，7月才能開鑼，賽程亦大受影響，多站比賽需要延期甚至取消。修訂版賽程最初只有8站，F1近日宣布美洲再有3站比賽未能舉行，但歐洲賽程就「添食」，其中一條傳奇賽道將自2006年後再次現身F1。

著名的Nurburgring闊別F1約7年，今次於特殊情況下回歸，舉行艾費爾站。休息一周後，葡萄牙南部城鎮波爾蒂芒的Algrave International Circuit亦會舉行賽事，意味葡萄牙大獎賽自1996年後再次於F1賽程上出現。

今年F1受新冠肺炎影響，賽程「大兜亂」。（Getty Images）

F1 2020 車隊積分榜：

+ 6 + 5 + 4

F1 2020賽季新加3站舉行日期 日期／賽事／舉行賽車場 10月9至11日／德國艾費爾站／Nurburgring 10月23至25日／葡萄牙站／Algrave International Circuit 10月31至11月1日／艾米利亞-羅曼尼亞站／Autodromo Enzo e Dino Ferrari

不過，最令人期待的，莫過於意大利伊莫娜（Imola）的傳奇賽道Autodromo Enzo e Dino Ferrari，將繼2006年後再次出現於F1賽程之上。

這條全場近5公里的賽道，因地理原因自1981年起舉行聖馬力諾站，經歷了F1的黃金年代，亦是「車神」冼拿（Ayrton Senna）遇上致命意外的地方。

咸美頓現時於車手積分榜領先。（Getty Images）

2006年，7屆世界冠軍、德國車手舒密加（Michael Schumacher）贏得了最後一次聖馬力諾站冠軍，這亦是Autodromo Enzo e Dino Ferrari最後一次舉行F1比賽。

冼拿於Imola遇上意外送命，時至今日仍有不少人到賽車場悼念「車神」。（Getty Images）

舒密加2006年贏得最後一次聖馬力諾站冠軍。（Getty Images）

連同早前宣布的意大利站及俄羅斯站，今季賽事已增加到13站。值得注意的是，今年意大利站不會在Monza舉行，改於法拉利真正的主場Mugello上演，慶祝法拉利第1000場F1分站比賽。

法拉利將於Mugello參加他們在F1第1000場比賽。（Getty Images）

兩日賽只得一次試車

由於疫情問題，加拿大站早已宣布取消，F1日前亦證實美國、墨西哥及巴西3站，亦不可能上演，促成了伊莫娜的回歸。

據了解，艾米利亞-羅曼尼亞站將會以兩日賽形式上演，但F1官網報道表示仍與主辦單位商討詳細內容，但可預期在排位賽前只有一次試車。事實上，F1為了縮減成本，近年已提出過兩日賽的方案，但一直都未得到支持，今次或許是為真實進行兩日賽進行測試。

F1未來5個分站賽程（按圖放大）：