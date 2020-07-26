英超︱利物浦料5將離隊高普講明寧缺勿濫　紅軍不增兵青年軍尋寶

利物浦今季以極具說服力的演出，早已在聯賽榜遠遠拋離一眾爭標對手，順利贏得英超錦標。一償夙願之後，球季來季蘊釀不少轉變，然而從領隊高普近期言論，加上沒有出價購入心儀多時的RB萊比錫前鋒迪姆華拿印證之下，可以預期紅軍今夏轉會窗不會有大動作。 已經和即將失去的五位一隊成員空缺，勢將由陣中潛力優厚的小將取之代之。

聯賽封王後，紅軍陣中有右閘尼達利基尼和進攻中場拉爾拉拿兩人先後約滿離隊，中堅洛夫雲勢將轉投俄超球隊辛尼特，至於瑞士尖刀沙基利和福將奧歷治的紅軍生涯，相信亦已走到盡頭。

即將失去五個一隊成員，利物浦似乎沒有打算在轉會市場補充人手。領隊高普近月多次明示暗示球隊今夏轉會窗不會有大動作，近日再次明言他領軍寧缺莫濫的態度，「建立球隊是相當微妙的事，答案是永遠不要擁有多於你需要的球員。」

【利物浦今夏已離隊及可能離隊球員】

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高普：不要擁有多於你需要的球員

對於個別位置需要替補球員，以防一旦主力受傷會影響球隊表現，高普認為這種做法完全無用，「我們都想為一旦有球員受傷作好準備，但我們並不能夠這樣做，也沒有人可以。每次總會是錯誤的球員中招的」。

他解釋，「當你以為一個部分有充足替補，實際總會是另一些你沒有足夠選擇的地方受到打擊，所以要立即發揮創意。」所謂創意，除了將球員調往非慣常位置，當然還包括靈活運用青年軍及陣中年輕小將，這向來是高普強項之一。

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【利物浦等待上位8小將】

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他對目前球隊狀況感到滿意，又指每年遇上的問題也不一樣，所以難以預計所需球員數目。他明言，陣中無可能容納20個世界級球員，所以要「靠不同排陣方式踢出世界級表現」，「我們的球員全部也有成為世界級球員的潛力，有時只因他們上陣時間不足而未能表現出來。」

利物浦的成功，羅拔臣和阿歷山大阿諾特一對閘功不可沒，即使兩人上陣時間全隊最高，高普相信他們來季可以繼續衝足全季，「找出下一個阿諾特或羅拔臣是的確困難，但或許是有可能的，我們會為此努力。」一班紅軍小將，來季上位可期。

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