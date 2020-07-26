【意甲】伊巴謙莫域IG短片闢謠　絕無掛靴念頭　自稱38歲愈戰愈強

撰文：李榮康
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伊巴謙莫域已經38歲，但仍能於場上呼風喚雨，「再鋒利嘅刀都有生銹嘅一日」這一句似乎不太適用於這名瑞典神鋒一樣。
不過，「球場呂布」不可能永遠在球場上奔馳，故外界開始傳出他今季後或許會退休的消息，伊巴用了「最Zlatan」的方式去回應這個傳聞。
不經不覺，伊巴謙莫域在球壇馳騁了21年，贏得不少獎項，離開美職聯後，今年1月回到意甲，加盟AC米蘭，下半季為AC上陣18場入8球，證明自己仍有心有力之餘，亦助這支褪色豪門爬上意甲第6。
伊巴謙莫域38歲仍有心有力，自言只會愈戰愈強。（Getty Images）
復賽後AC米蘭10場聯賽贏7場且未嘗一敗，伊巴在當中扮演重要角色，惟米蘭仍未與伊巴商討續約，這名瑞典球星今季後將成為自由身。
意國傳媒在早前AC米蘭作客擊敗薩斯索羅賽後，問伊巴的去向如何，該仗梅開二度的他承認球會未有與他問題商討續約，令到伊巴謙莫域季後離開AC米蘭及掛靴的傳聞不逕而走。
有傳伊巴謙莫域季後退休，「球場呂布」即時作出反擊。（Getty Images）
10月滿39歲的伊巴坦言自己不期望AC會跟他續約，但對於掛靴的傳言，向來語不驚人誓不休的他理所當然地作出回應。
伊巴謙莫域精選金句：
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伊巴謙莫域1月轉投AC米蘭，成為球隊翻生重要一員。（Getty Images）
這名瑞典前國腳於自己的instagram上載短片留下這一段獨白：
你們覺得我已經完了，我的職業生涯快將結束。你們完全不熟悉我這個人。我至今一直都在奮戰，沒有人相信我，所以我只能相信自己。 有些人想擊倒我，但他們只會令我變得更強。有些人想利用我得到好處，但他們只會令我變得更聰明。你們現在認為我已經完了？ 對你們這些人，我只有一句說話：『我不像你，因為我不是你。我伊巴謙莫域，只是在熱身而已。』