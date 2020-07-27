【英超回顧】曼城迪布尼重奪助攻王　艾達臣煞科戰後上奪金手套

英超2019至20球季結束，利物浦結束30年的等待，再度於聯賽封王。曼城衛冕失敗，但有中場奇雲迪布尼及門將艾達臣分別奪得助攻王及金手套獎。

迪布尼去季受傷患困擾，上陣時間不多，最終由同為比利時籍的前車路士中場夏薩特奪得助攻王獎。今季迪布尼狀態大勇，在英超為曼城上陣35場，取得13個入球，更錄得20次助攻。

迪布尼以7次助攻之差拋離利物浦的阿歷山大阿諾特，成為今季助攻王。「紅軍」則有阿諾特（13次）、安德魯羅拔臣（12次）及穆罕默德沙拿（10次）一同打入助攻榜前5。今季後離開曼城的西班牙中場大衛施華，亦有10次助攻，與沙拿和熱刺前鋒孫興慜並列第4。

【19/20球季英超助攻王排名】（只列前十）

+ 6 + 5 + 4

金手套獎方面，曼城最後一戰主場對諾域治大勝5：0，艾達臣亦因這一場保持「清白之身」，以16張Clean Sheets，力壓同日對白禮頓失兩球的般尼門神尼克樸比，成為今年金手套得主。

不時被批評高峰已過的曼聯門將迪基亞，最後一場對李斯特城亦得到一張Clean Sheet，以13次保住「清白之身」與利物浦的艾利臣等4名門將並列第3。

【19/20球季英超Clean Sheets排名】（只列前十）

+ 6 + 5 + 4

【英超2019/20年球季最終排名】