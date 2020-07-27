【意甲】祖雲達斯兩球淨勝森多利亞　提前完成9連冠霸業

祖雲達斯主場兩球擊敗森多利亞，提早兩輪稱霸意甲，完成聯賽9連冠的偉業，在意甲創下前無古人的紀錄。

祖雲達斯上輪聯賽遭烏甸尼斯絕殺，9連霸的美夢要等多等，今輪聯賽返回主場鬥森多利亞，「祖記」上半場已有兩名傷兵，丹尼路與戴巴拿分別傷出，由貝拿迪斯治及希古恩入替。

戴巴拿上半場勇戰受傷，由同鄉希古恩入替。（路透社）

戰至上半場補時階段，祖雲達斯的比真歷處理罰球，出其不意地傳給C朗拿度撞射建功，攻入今季聯賽第31球，在上半場補時7分鐘打破缺口，帶領先優勢返回更衣室。C朗在換邊後繼續爭取入球，禁區外扣入大位起腳，森多利亞門將撲救時甩手，後備入替的貝拿迪斯治衝前補射，奠定兩球勝局。完場前C朗有機會再下一城，由他操刀的12碼卻直轟門楣，結果祖雲達斯兩球淨勝森多利亞。

祖雲達斯上半場末段一次完美罰球配合，由C朗拿度先開紀錄。（Getty Images）

祖雲達斯9連霸後大肆慶祝（按圖放大）：

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祖雲達斯以83分高踞榜首，與次席的國際米蘭拉開7分距離，提早兩輪聯賽篤定封王，第36次捧走意甲聯賽錦標。祖記完成意甲9連霸的好夢，亦是歐洲五大聯賽首支球隊連奪9季冠軍。

祖雲達斯眾將更衣室合照，慶祝球隊完成9連霸。（祖雲達斯Twitter截圖）

意甲周日賽果（按圖放大）：

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祖雲達斯眾將在哨子聲一響後，隨即開始慶祝奪冠，他們回到更衣室後圍圈高歌並開香檳，心情無比興奮。祖記球員更化身「大細路」，古達度及隊友分別向主帥沙利的頭上「噴Cream」及淋香檳，使在旁的戴巴拿及保方忍俊不禁，同時慶祝沙利以61歲198日之齡，成為史上最年長的意甲冠軍領隊。