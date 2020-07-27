【MotoGP】41歲羅斯老而彌堅重登頒獎台　法國神童兩連冠

現年41歲的MotoGP老將「醫生」羅斯（Valentino Rossi），相隔一年零3個月後再度殺上頒獎台，於西班牙安達盧西亞站中勇奪季軍。 山葉（Yamaha）在今站獨領風騷，屬於山葉衛星隊的「法國神童」昆達拿路領放奪冠，連續兩站於赫雷斯稱霸。

MotoGP一連兩周在西班牙赫雷斯（Jerez）賽道上演，頂級別正賽25圈的賽事中，意外及故障頻頻，當中一度有望首度踏上頒獎台的巴利亞（Francesco Bagnaia）因壞車無奈退賽，最終只得13架車完成賽事，換言之只要順利衝過終點便可取得分數。

今站成為山葉的天下，廠隊及衛星隊Petronas SRT包辦今站冠﹑亞及季軍，而頭位起步的「法國神童」昆達拿路（Fabio Quartararo）領放至完場，更一度拉開8秒優勢，結果毫無懸念地贏得安達盧西亞站冠軍，山葉廠隊的域奴利斯（Maverick Vinales）及羅斯則以第2及第3位過終點。

昆達拿路連續兩站贏得分站冠軍。（路透社）

6屆世界冠軍馬昆斯（Marc Marquez）在排位賽後宣布不會角逐今站正賽，他爭逐第7屆冠軍遇上挫折，他已被今年的主要對手昆達拿路拋開50分距離。

年屆41歲的羅斯，相隔15個月﹑18個分站後再度踏上頒獎台開香檳，該名沙場老將亦難掩興奮，特意在沒有車迷的看台前大肆慶祝一番。經歷去年一個非常失望的賽季後，如今再躋三甲，「醫生」坦言與奪冠無異，「這是個久違的好成績，我對此感到十分高興，我們掙扎一段長時間後終於有成果，這感覺好比奪冠一樣興奮。」

羅斯15個月後再登頒獎台亦難掩興奮。（路透社）

You can tell @ValeYellow46 really missed the fans at the track today! 😅



But that didn't stop him from celebrating his #MotoGP podium finish at his special Jerez spot! 🥳#AndaluciaGP pic.twitter.com/DRbezxiwKA — MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 26, 2020

昆達拿路賽後表示，除了兩連冠值得高興外，首度與偶像羅斯一同踏上頒獎台同樣值得紀念，「羅斯至今仍然是我的偶像，與自己的偶像同場鬥車已令人非常雀躍，如今更一同踏上頒獎台，這是完美的一刻。」

昆達拿路與偶像一同登上頒獎台。（路透社）

羅斯車隊同獲佳績 兩小將上演「蝦碌」慶祝

羅斯除了個人登上頒獎台外，他在Moto2角逐的VR46車隊同樣取得佳績，旗下的馬連尼（Luca Marini）及比錫基（Marco Bezzecchi）分別奪得亞軍及季軍，羅斯當然大感高興。兩名意大利小將在完賽後亦有「蝦碌」事件，二人互相擊掌慶祝時竟然炒車，但無損二人的興致。

羅斯個人上頒獎台外，旗下車隊兩名小將亦可以開香檳。（Twitter截圖）

F1未來5個分站賽程（按圖放大）：

同場加映F1 2020 車隊積分榜：