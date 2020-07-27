英超．人物誌｜由英丙神射手到英超金靴　占美華迪踢出夢想之路

公侯將相，寧有種乎？ 非強隊青訓出身，業餘聯賽出道，又有沒有出頭天？ 8年前的占美華迪還在非職業聯賽落班，只是英格蘭第5級聯賽的神射手，之後他拾級而上，踢上英冠，升至英超。儘管今年已經33歲，但他場上表現依然穩定，今季攻入23球，成為英超史上年紀最大的神射手。

扭轉出身的劣勢，克服年齡的不利，占美華迪昨日捧起英超金靴獎。在英超煞科戰，李斯特城迎戰曼聯，華迪未能建功，最終球隊輸波，無緣來季歐聯，所以他賽後獲頒金靴獎時，也難免百感交集。他感謝球隊，如果沒有隊友的支持，他不能獲得這個獎項。

華迪昨日賽後獲頒英超金靴獎，成為史上最老的英超神射手。（Getty Images）

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華迪在15/16球季曾射入24球，比今季還要多，帶領李城奇蹟地贏得英超冠軍，但那季在射手榜不敵哈利卡尼，無緣金靴。踏入而立之年，華迪又是以速度見稱的射手，外界都估計他會從高峰下滑，再難觸摸金靴獎座。

華迪為李城奇蹟地贏得15/16球季英超冠軍，但當季未能獲得神射手。（Getty Images）

不過，華迪在31歲時以20球完成17/18球季，他在32歲亦能夠在18/19球季射入18球。到今個球季，33歲的華迪再上高峰，攻入23個英超入球，成為史上最老的神射手。之前保持紀錄的是杜奧巴，他在09/10球季射入29球，以32歲成為英超神射手。此外，安歷卡及貝碧托夫都能夠在30歲贏得英超金靴。

33 - At 33 years of age, Jamie Vardy has become the oldest player the win the Premier League golden boot. Eternal. pic.twitter.com/CKpAbiusWq — OptaJoe (@OptaJoe) July 26, 2020

華迪說：「很幸運地，我不覺得自己的年齡是問題。希望別要烏鴉口，我很少受傷，所以能夠保持在最高水平，希望在下季仍可維持最佳狀態。」華迪今季的入球中，有多達22個在禁區內射入，只有一球遠射。他有9球由左腳射入，右腳則攻入11球，頭槌入波則有3個，可見他左右腳均衡，十分全面。

李城領隊羅渣士大讚華迪，表示大家都為他得獎感到高興。（Getty Images）

李城領隊羅渣士就大讚華迪：「這是個了不起的個人成就！如果沒有華迪的貢獻及入球，我們根本排不到現在的位置。大家都很喜歡與他合作，他擁有優秀的心理質素，還有球技。這是個對他的重要肯定，大家都為他感到高興。」

華迪8年前在費列活特贏得英格蘭第5級聯賽的神射手。（Getty Image）

有網民發現，華迪還是第一位身兼第5級聯賽及英超神射手的球員。在8年前，他還在第5級的非職業聯賽效力費列活特，於11/12球季射入31球。他用了8年時間，由非職業聯賽或者叫英丙（於英乙下一級的聯賽）的神射手，踢到做英超金靴。

華迪在非職業聯賽出道，慢慢踢到上英超。（Getty Images）

華迪的球員生涯相當勵志，由低踢起，逐步爬升至最高。因為身材矮小，他被錫周三踢出青訓，之後在小球會開展球員之路，於英格蘭第8級聯賽出道。由於球會只能給他30鎊周薪，所以他最初只能兼職踢波，要去工廠工作。

華迪在12/13球季首次踢職業聯賽，為李城踢英冠。（Getty Images）

8年前，他才獲得人生首份職業聯賽合約，加盟當時踢英冠的李城，幫助球隊升班。之後的故事，球迷都很清楚，他為球隊贏得聯賽冠軍，參加歐聯，入選英格蘭代表隊，踢世界盃……如足球小將的故事。

哈利卡尼及華迪曾經一起做李城的後備前鋒，如今兩人都獨當一面。（Getty Images）

華迪的故事告訴每個懷有足球夢想的人，就算起步點有多麼低，就算面前的路有多難行，只要肯努力，夢想都有機會為你打開大門。

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