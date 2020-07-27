【MLB】大谷翔平零出局失5分被換走　投手身分復出吞生涯最慘敗仗

日本「二刀流」棒球手大谷翔平周一（27）在天使作客運動家一仗，以先發投手登場。可是，2018年後首次登板，表現不似預期。「投手大谷」第一局投了30球，未能取得一個出局的情況下被換走，賽後自責表現差勁。

2018年9月接受尺骨附屬韌帶重建手術後，「投手大谷」被封印起來，球迷只能見到「擊球手大谷」。22個月後，大谷翔平終於回到投手丘，但表現遠不如初初報到MLB時的強勢。

大谷翔平今仗表現不穩，狂失5分吞敗。（Getty Images）

大谷一局下上場，今仗直球最快時速95英里（約152公里)，多數時間維持在時速92、93英里。而且，他控球不穩，連續3次四壞球，讓運動家先開紀錄，最終在零出局的情況下被換出。天使雖然有強打查奧特（Mike Trout）擊出一支3分全壘打，但最終仍以4：6不敵運動家，大谷亦吞下敗投紀錄。

大谷在零出局情況下被換出。（美聯社）

外號「Sho Time」的大谷今戰只投出30球，就錄得被敲3支安打、3次四壞及失5分，防禦率（ERA）無限大的恥辱數據。直球未能投出以往的時速95至97英里的速度，30球中有15球壞球，每每在3壞球的情況下，找不到好球帶，而且亦有未令對手揮空，比賽策略欠缺誘敵能力。

值得一提的是，大谷未有怎麼用他的「最強武器」指叉球。今仗30球只投了兩次Splitters，「Sho Time」表示未能製造有利形勢出動指叉球，所以沒有怎麼使出絕招」。

運動家多得大谷翔平「自爆」，順利擊敗天使。（Getty Images）

天使強打查奧特上壘後戴口罩。（Getty Images）

「比起投球更像拋波」

26歲的大谷賽後批評自己表現：「今天表現與姿態無關，我要找回比賽的感覺。比起投球，今天的感覺像是在拋波一樣，我仍有點生銹，需要改變一下比賽策略，更有效地取得出局數。」他又表示今仗最遺憾的是找不到投球感覺，「未能全力投球」。

天使總教練麥登（Joe Maddon）賽前明言不會為「投手大谷」復出戰設下任何限制，賽後表示大谷身體沒有問題，只是今仗未能應有球速。而且，麥登指派出投手教練「教路」後，大谷仍未見改善，才無奈將他換出。

前田健太的雙城「地標戰」以勝投寫下完美句號。（Getty Images）

過去兩年傷患不絕

2018年以投打雙絕「二刀流」的聲勢殺入MLB，大谷首年只投了51.2局、ERA（自責分率）3.31的情況下，接受手術治療手臂韌帶問題。去年大谷雖然未有投球，但改以指定擊球手上場，更在6月對光芒一仗，達成完美打擊（Hit for the cycle），成為MLB史上首名達成此壯舉的日籍球員。不過，大谷去年因為膝蓋問題需要做手術，9月就「收咧」。

同日另一日籍投手前田健太亦有出場，今季轉投雙城的他首次為新東家登板，5局失兩分並得5次三振，最後雙城以14：2大勝白襪，前田得到加盟後首次勝投。

大谷翔平對運動家精華：（0:43開始）