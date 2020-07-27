【中超】奧斯卡笑言若FIFA修例願踢國足　兒子中文流利如中國小孩

現效中超上海上港的巴西外援奧斯卡杜斯山度士，近日接受訪問時表示，若果國際足協改例，他很願意歸化中國，為國足出戰。奧斯卡還透露，他兒子的普通話說得非常好，獲隊友盛讚跟中國的小朋友一樣流利。

28歲的奧斯卡近日接受內地記者的訪問，談到在中國的生活，他讚上港的防疫措施很好，希望為球隊贏亞冠盃及中超冠軍。他認為自己來到中超後，狀態比以前更好。

奧斯卡2017年冬季轉會窗由車路士轉投上海上港。（Getty Images）

奧斯卡表示，在今年新冠肺炎疫情爆發初期，中國是重災區，所以他那時將家人送回巴西，他說：「疫情一開始在中國，在巴西的家人十分擔心我，我就將（住在中國的）家人送返巴西，因為那時巴西較安全。現在就變了，巴西情況很困難，中國就較安全。」他叫身在巴西的母親留在家中。

奧斯卡近日接受內地記者的訪問。（微博片段截圖）

奧斯卡在2017年從車路士加盟上海上港，至今已經在上海生活了3年半。他說：「當我來到中國時，我的兒子只有8個月大，但他現在說中文的流利程度就像中國人一樣。他有個阿姨，阿姨只跟我的兒子講中文，現在他說的中文跟中國人一樣好了。當他跟我來訓練時，隊友跟他聊天：『你的中文跟中國小朋友一樣流利，非常好。』是的，我很開心。我的女兒也是，她都懂得一點，但兒子的中文水平真的完美。」

奧斯卡表示如果國際足協修例的話，他願意效力國足。（微博片段截圖）

近年中國歸化了不少中超外援入國家隊，奧斯卡表示若果國際足協修改規例的話，他都願意為國足效力。他說：「如果中國國家隊需要一名好中場的話，我可以幫到他們。我喜歡中國，我覺得轉國籍到中國效力的球員，都踢出好表現。」按現時規例，奧斯卡曾為巴西大國腳出戰A級賽，所以不可以再為其他國家隊上陣。

另外，奧斯卡表示仍是車路士的球迷，仍有留意他們在英超的比賽。被問到退役前會否回歐洲或者巴西踢波，他表示言之尚早。

奧斯卡認為他來中超之後狀態更好。（微博片段截圖）

奧斯卡表示他都聽得明一點與足球相關的中文。（Getty Images）

訪問片段：