【英冠附加賽】前熱刺青訓建功　富咸兩球挫卡迪夫城晉級在望

英超來季最後一個席位，由英冠第3至第6位的球隊爭奪。由史葛柏加帶領的富咸，英冠附加賽4強首回合作客卡迪夫城，結果兩球淨勝對手，打入決賽形勢相當有利。

去季重返英超的富咸，在轉會市場大灑金錢，惟未能站穩陣腳，成為「升降機」再度角逐英冠。上年3月起接任富咸領隊的名宿史葛柏加（Scott Parker），帶領球隊穩定地留在前列，結果以第4位完成聯賽，取得角逐升班附加賽的機會。

史葛柏加帶領富咸表現穩定，如今大有機會躋身決賽。（Getty Images）

富咸與卡迪夫城爭奪附加賽決賽席位，4強首回合由卡迪夫城主場出擊，雖然富咸今仗在埋門次數及控球率同樣佔優，但客軍門將羅達克撲出對手的勁射不遠，卡迪夫城箭頭基列素衝前欲補射不果。力保不失的富咸，甫換邊便找到機會攻破對手，奧路馬（Josh Onomah）大騷個人技術，該名熱刺青訓產品禁區內獨力扭過3名卡迪夫城守衛後建功，49分鐘打破缺口。

奧路馬以一敵三後射破對手大門，為富咸先開紀錄。（Getty Images）

奧路馬獨闖龍潭建功片段：

來自剛果民主共和國的基巴奴，完場前主射罰球直射入網，為富咸奠定兩球勝局，同時取得兩個作客入球，下仗將返回主場出戰次回合的富咸，如今已半隻腳踏入決賽。

基巴奴（7號）完場前射入罰球，為球隊奠定勝局。（Getty Images）

前熱刺青訓產品建功顯功架 柏加盛讚質素高

現年23歲的奧路馬，2015年晉升至熱刺一隊，偶爾取得末段上陣的機會，及後分別外借至阿士東維拉及錫周三。熱刺去年夏天收購賴恩施斯隆時，奧路馬成為交易籌碼之一。主帥柏加甚為重用該名前英格蘭小國腳，他在今季取得3個入球及3個助攻，今仗更攻入相當重要的一球。

史葛柏加盛讚奧路馬的入球極具質素，「這是個無懈可擊的入球，當奧路馬加盟後，他的個人質素為球隊帶來變數，正如今仗的入球一樣，我對他的表現非常滿意」。

奧路馬在熱刺上陣機會不多，最終成為交易籌碼加盟富咸。（資料圖片／Getty Images）

另外，力爭首戰英超的賓福特，作客鬥第6位的史雲斯，賓福特在下半場中段踢少一人，以眾凌寡的史雲斯在末段由安祖阿休一箭定江山，首回合一球擊敗賓福特，先拔頭籌。

史雲斯由阿休一箭定江山，首回合一球擊敗賓福特。（Getty Images）

【英超2019/20年球季最終排名】