行山｜K Kwong戴口罩上釣魚翁測試　大讚「行山神器」防口罩黏鼻

戴口罩行山會有什麼感覺？戴哪一款口罩行山又較為通爽舒適？ 化學博士K Kwong上周六測試口罩的透氣度，戴住口罩行上釣魚翁。他表示熔噴布的口罩濕水後就會失去過濾效能，所以建議選擇納米纖維技術的口罩；他還強調一定要配搭口罩架使用，方能保持口鼻呼吸暢順。

有數十年行山遠足經驗的K Kwong上周六戴住口罩，行「香港三尖」之一的釣魚翁。烈日當空，氣溫超過30度，但他表示由彩虹上巴士後，直至落山後到茶餐廳吃東西，沿途除喝水外都沒有除過口罩。

K Kwong上周六戴住口罩上釣魚翁，他表示除喝水外全程都沒有脫下口罩。（受訪者提供）

坊間常言口罩濕水後就會失去功能，中午行山肯定汗流浹背，口罩濕透，這時候戴口罩還有用嗎？K Kwong解釋濕水失效的是熔噴布的口罩，他說：「那天非常熱，我整個口罩都濕透，但一會兒就乾了。（濕了不怕失去功效？）不怕！因為它不是熔噴布，不是靠靜電吸，它是用纖維的大小去吸，所以濕水沒有影響。」

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K Kwong行山的10件裝備？（按圖放大）

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化學博士K Kwong近期頻頻測試口罩，但他最大的興趣是行山。（顏銘輝攝）

他建議行山人士或者戶外運動的朋友，選擇納米纖維的口罩，而非熔噴布。他說：「之前做過一個實驗，用的是另一款納米口罩，我將它洗濕，再晾乾，量度過濾率，大概只跌了一成。」不過，他勸消費者要看清楚，「有間寫用納米微粒，其實都是靠熔噴布，一定要納米纖維。」

K Kwong上周六到釣魚翁行山，在山上拍照。（受訪者提供）

除了納米纖維外，K Kwong還很注意口罩的透氣度，他說：「我很大汗，所以透氣度對我很重要。」他如數家珍地分享近期的測試透氣度的心得，「其中一個是good mask，都是可以的，但又不特別突出。另一個透氣度高的是九巴，九巴應該高過good mask。再高一點透氣度的是救世3D，那款其實好好，但跟我現在用的那款比都差一截。」

雖然K Kwong對他上釣魚翁所戴的那款口罩讚不絕口，兼備納米纖維及高透氣度，但他表示不欲為某一廠商賣廣告，所以只透露那款口罩是「W」開頭的品牌。他補充，不是每款納米纖維的口罩都透氣舒適，要逐款款慢慢試。此外，他還提醒留意口罩是否貼鼻，有沒有漏氣。

K Kwong表示口罩雖好，但入面都要口罩架撐住。（受訪者提供）

稱口罩架為「行山神器」

除外口罩之外，K Kwong表示口罩架十分重要，更稱之為「行山神器」。他解釋：「戴住口罩活動，很快就會濕了，濕的時候就會黏住個鼻，無法用鼻呼吸，只能用口。如果你用了這個架，就可以撐開個口罩，用口用鼻呼吸都可以，對於我這些大汗的人，真是偉大的發明！」

他上周六與朋友行釣魚翁，有同行者戴住普通的熔噴布口罩，又沒有用口罩架，很快就支撐不住，要脫下口罩行。K Kwong說：「（有沒有試過戴熔噴布的口罩行山？）不行的，很熱。如果我戴普通熔噴布的口罩，又沒有3D口罩架，我根本行不到，行一會兒就全個濕了，濕得很誇張，要馬上換另一個。」

K Kwong是個行山發燒友，最喜歡到香港的冷門偏僻地方行山。（顏銘輝攝）

戴口罩上釣魚翁不是辛苦很多

被問到戴口罩行山是否辛苦得多時，K Kwong表示在乎口罩的類型。他大讚上釣魚翁戴的那款口罩加上口罩架是「完美配搭」，認為不是辛苦很多。他說：「以1至10為分數，10是最辛苦，你行10的路，辛苦程度都是10，如果你行5的路，可能戴口罩行就會變成6，不是很大分別。例如我們上釣魚翁，不算太辛苦，難度加一點，但不是很大鑊。」當然，K Kwong是資深山友，常常行山探秘，本身體能不俗。

政府昨日宣布擴大口罩令範圍，由明日（7月29日）凌晨起實施，在室外的公眾地方都要戴口罩，據報做運動不可獲豁免。K Kwong表示喜歡行的地方都是偏僻之地，人煙稀少，但就勸大家不要去那些熱門郊遊地點。他說：「個人覺得行山是安全，有益身心，但如果你只是柴娃娃去個熱門多人的地方郊遊，那就不建議。」

K Kwong覺得戴口罩行山不是辛苦很多。（受訪者提供）

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