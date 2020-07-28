【西甲】武磊受訪親證留效愛斯賓奴　今季聯賽入4球全助球隊取分

中國國腳武磊效力愛斯賓奴一季半，成為主力之一，取得入球。可是，「武球王」今季未能解救低迷戰績，26年後再次降班。 征戰次級聯賽，「武球王」來季去向立即引起中國球迷關注。傳聞滿天飛，「武球王」終開腔表明甚麼地方都不去，來季要助愛斯賓奴，征戰西乙聯賽。

28歲的武磊今季在西甲渡過艱難時期，先是在歐洲爆發新冠肺炎疫症期間不幸「中招」。他康復過後，更在西甲重開首戰對艾拉維斯取得入球，惟愛斯賓奴本季一蹶不振，長處降班區域，最終一段8連敗頹勢後，確定1994年以來首次降班。

中國傳媒認為武磊有力立足頂級聯賽，如英超。他選擇與愛斯賓奴共患難。（Getty Images）

球隊降班，中國球迷密切關注「武球王」去向，未完季已有不少轉會消息，如一再有文章指武磊會加盟英超的狼隊。剛剛完季的武磊，接受前身為「中國中央電視台英語國際頻道」的「中國環球電視網」獨家訪問，親自證實留效愛斯賓奴，不會轉會：「我看到很多人討論我的去向嘛，其實我一直表達了我的想法……我還是決定下個賽季，留在西班牙人（中國對「愛斯賓奴」的稱呼）隊嘛，跟球隊一起征戰西乙。」

EXCLUSIVE:

⚽️Chinese striker Wu Lei confirms his stay at @RCDEspanyol next season.

⚽️"I have made the decision to stay at Espanyol and play the Liga de Segunda Division with my team."#RCDE @fororcdespanyol @Sp_Espanyol pic.twitter.com/4QtarRjHqG — CGTN Sports Scene (@CGTNSportsScene) July 27, 2020

「武球王」效忠愛斯賓奴，來季會幫助這支創會過百年的球隊，重返西甲。武磊乃近代中國球員外流歷程最成功例子，19年1月從上海上港轉投愛斯賓奴，本季全季在西甲上陣33場，射入4球，在歐霸盃賽事亦取得1球。

「武球王」今季西甲射入4球，恰巧球隊4仗都取得分數，包括首循環「加泰隆尼亞打吡」主場逼和巴塞隆拿。（Getty Images）

【中國歷年的外流球員】

+ 10 + 9 + 8

【今夏已落實轉會】