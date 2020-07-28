【足球轉會】曼聯8900萬英鎊買辛祖被拒？　古天奴重新考慮阿仙奴

英超今季曲終人散，末段發力衝上第三的曼聯，被指出價8900萬英鎊求購覬覦已久的翼鋒查頓辛祖。不過轉會費與多蒙特要求的價位有出入，首次出價被彈回頭。 另一邊廂，勢將重返英超的巴塞球星古天奴，要求阿仙奴給他多一點時間，讓他從三間英超球會之中好好選擇。

曼聯對辛祖（Jadon Sancho）心儀已久，早在去年夏天紅魔已曾力邀對方來投，可是辛祖加盟的必要條件是有歐聯踢，由於曼聯上季英超只得第六名，因而亦錯過引入英格蘭翼鋒的機會。

隨曼聯今季得第三名，重奪歐聯席位，德國《圖片報》報道指紅魔鬼已出價8900萬英鎊（約9800萬歐元）提價買辛祖，多蒙特堅持要收1.09億英鎊（1.2億歐元），因此已拒絕出價。

辛祖加盟曼聯，相信只是時間問題。（Getty Images）

多蒙特已為失去辛祖作準備

然而據英國《曼徹斯特晚報》和《每日電訊報》了解，曼聯尚未就收購辛祖出價，前者直指有關報道失實。《獨立報》則指，兩會就辛祖定價有1000萬至1500萬英鎊差距。

即使如此，多蒙特方面被指已為辛祖離隊作好準備，加緊物色替補人選。可以預期雙方將有一番討價還價，惟辛祖加盟相信只是時間問題。

曼聯看中的另一星將基亞利殊（Jack Grealish），或因阿士東維拉護級成功添上變數。《獨立報》聲稱就算辛祖來投，曼聯領隊蘇斯克查仍希望引入24歲的基亞利殊，讓英超、歐聯雙線發展仍有充裕人手保持競爭力，並已向此子明言，加盟後不保證每星期均有正選。基亞利殊方面問題不大，唯一就是維拉不用降班變相不等錢用，轉會費或企硬在5000萬英鎊或以上。

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古天奴情歸何處？

巴塞隆拿四出兜售失寵球星古天奴（ Philippe Coutinho），繼利物浦後，最近消息指曼聯、車路士和曼城亦已拒絕引入這位巴西進攻中場。

換言之，目前只剩下阿仙奴、熱刺和李斯特城三隊讓巴西人選擇。西班牙《體育報》稱，阿仙奴早前已率先開出合約，古天奴因為要減人工已拒絕槍手，最新消息指古天奴之後改變主意，要求阿仙奴給他多點時間再作考慮。

阿仙奴領隊阿迪達非常欣賞28歲的古天奴，希望將他引入球隊。巴塞隆拿方面要求借用古天奴的球會付出一年2000萬歐元（約1800萬英鎊）借用費，並支付他20萬英鎊中的大部分薪金。此子外借拜仁慕尼黑一季，34次上陣攻入9球助攻8次，協助球隊贏得德甲和德國盃雙冠軍。

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