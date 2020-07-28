曼聯及領隊蘇斯克查過了一個先苦後甜的英超球季，季初曾連續4場不勝，跌到落下半版，幸好蘇斯克查在被炒邊緣拯救自己，連勝熱刺及曼城，到1月轉會窗簽入波基斯費南迪斯後，成績穩步上揚，曼聯最終獲得季軍，令人驚喜。

曼聯今季前簽入哈利馬古尼、雲比沙卡及丹尼爾占士，令人期待，首輪聯賽面對林柏特領軍的車路士，大打快速反擊，靠拉舒福特梅開二度，加上安東尼安馬迪爾及丹尼爾占士入波，以4：0大勝對手，看來有個好開始。

今季曼聯主力球員點評（按圖放大）：

+ 19 + 18 + 17

然而，之後面對實力稍遜的對手時，曼聯好似找不到贏波的法門，先在保羅普巴射跌12碼之下，作客和狼隊1：1，之後主場對水晶宮以為十拿九穩？怎料輪到拉舒福特12碼「宴客」，更遭雲安荷特絕殺輸1：2，英超年代首次不敵水晶宮。其後作客修咸頓又和1：1，連續3輪聯賽失分，跌到落積分榜的下半版。

蘇斯克查季初並不好過，面對很大壓力。（Getty Imaages）

雖然第5輪由拉舒福特一箭定江山，擊敗李斯特城，終連不勝走勢，但曼聯今季最差的時候才剛開始。中場核心普巴的傷患斷斷續續，由去年9月到疫情停擺前，普巴只有3次英超披甲，更有傳他「扭計」要求離隊。在9月中的第6輪聯賽，曼聯鋒線無力，作客以0：2不敵韋斯咸。

普巴上半季幾乎全程養傷，他到復賽後才復出。（Getty Images）

之後曼聯迎戰阿仙奴，換邊後被奧巴美揚扳平，踢成1：1，開季7場聯賽只得9分，創近30年最差開季成績。低處未算低，曼聯作客紐卡素，進攻欠板斧，遭馬菲朗達夫遠射得手，以0：1敗陣，跌到落第12位，與降班區域只差兩分。那段時間，球迷都笑言曼聯要護級，可能下季要到英冠贏冠軍。

第9輪聯賽，曼聯主場對如日中天的利物浦，蘇斯克查變陣踢3中堅，與宿敵踢成1：1，雖說保持不敗，但已連續4場不勝，再跌兩位至聯賽第14名。鋒線疲弱，中場老的老、少的少、當打的各有問題，那時候的曼聯可說是四面楚歌。有球迷質疑曼聯賣走盧卡古的決定，拉舒福特及馬迪爾未能擔起曼聯的進攻。

雲比沙卡的防守相當穩健，就算史達寧都佔不到甜頭。（Getty Images）

儘管曼聯在第10輪贏諾域治3：1，但頹勢未止，跟住不敵般尼茅夫0：1。雖然他們主場贏到白禮頓3：1，但接連面對錫菲聯及阿士東維拉都和波，只排第9位，淪為英超中游球隊。此時，英媒盛傳董事局不滿成績，若果在12月初對熱刺及曼城兩仗有所差池，蘇斯克查將被炒魷。

回望那時的質疑及批評，蘇斯克查在季尾說：「當我遭受批評，我會變得更強大，亦令我更相信自己所做的。請大家不要讚我太多，我反而怕自己會驕傲。」

蘇斯克查季中連勝熱刺及曼城，保住帥位。（Getty Images）

這時曼聯今季其中一個轉折點，他們先靠拉舒福特梅開二度，主場贏摩連奴帶領的熱刺2：1，之後作客曼城，靠拉舒福特及馬迪爾入波贏2：1，在4日內連勝兩支big 6球隊，升上第5位。拯救蘇斯克查帥位的人，可能是中場的麥湯米尼及費特洛迪古斯，這兩名中場替球員那段時間突然「百X成才」。

儘管帥位得保，但蘇斯克查及曼聯之後仍然成績反覆，贏到紐卡素，但會不敵屈福特。曾短暫復出的普巴又再受傷，要接受手術。踏入1月，他們更錄得兩連敗，以0：2不敵利物浦，再以0：2不敵般尼，58年來首次主場負般尼。那段時間，曼聯在第5至7位徘徊，分數上被前4名愈拋愈遠，看來只能爭歐霸盃席位。懷疑有曼聯球迷不滿成績，到執行副主席活華特的家門縱火及塗鴉。

在冬季轉會窗，曼聯等到費南迪斯加盟。（Getty Images）

在冬季轉會窗，曼聯渴望求購挪威神童中鋒艾寧夏蘭特，但最終夏蘭特選擇了多蒙特，眼看夏蘭特一加盟即不斷入球，曼聯球迷都不禁慨嘆。另外，隊長艾舒利楊格轉投國際米蘭，蘇斯克查將隊長臂章交到哈利馬古尼手上。

哈利馬古尼在楊格離隊後接任隊長。（Getty Images）

在1月底，曼聯迎來今季第二個轉折點，他們以5500萬歐元從士砵亭羅致葡萄牙中場波基斯費南迪斯，還緊急從上海申花借用恩哈路。費南迪斯首戰披甲正選對狼隊，雖然曼聯只能踢成0：0，但這名新球員已展現他的傳球及遠射能力。由現在回看，費南迪斯加盟後，曼聯英超保持不敗。

蘇斯克查說：「我們不得說，費南迪斯加盟後，帶來巨大的影響。他非常優秀，會射門入波，亦會創造攻勢，還有他在場上的熱情及心理質素，都為球隊帶來幫助。」

費南迪斯表現搶鏡，一加盟就贏得英超每月最佳的獎項。（Getty Images）

一個費南迪斯，激活曼聯的中前場。他的第二場英超，交出助攻，領曼聯以2：0作客贏車路士，之後主場對屈福特，他錄得入球及助攻各一，曼聯大勝3：0。其後作客愛華頓，他又有入球，為球隊作客踢和愛華頓。在疫情導致聯賽停擺前，費南迪斯對曼城交出助攻，助球隊主場以2：0勝出。費南迪斯頓成魔迷寵兒，有人認為曼聯不再需要普巴，亦有人憧憬費南迪斯及普巴拍檔的中場線。

普巴加費南迪斯的中場，幫助曼聯在復賽後取得佳績。（Getty Images）

新冠肺炎疫情令到英超暫停3個月，馬後炮講句，對曼聯利多於弊，因為普巴傷癒復出，而防中尼曼查馬迪也彷彿「叉足電」回來。馬迪居中調度，控制節奏，普巴瞻前顧後，連繫前場，費南迪斯掌控進攻，傳射皆能。在強大的中場支持下，拉舒福特及馬迪爾的表現更上一層樓，小將格連活特亦乘勢崛起。

復賽後9場比賽，曼聯錄得6勝3和的佳績，加上李斯特城表現低迷，最後在煞科戰，曼聯以2：0擊敗李城，以66分得到英超季軍，並重獲歐聯資格。當季初風雨飄搖之際，相信沒有人料到曼聯可以取得歐聯資格，更是排名第3位。費南迪斯加盟半季攻入8球，交出8次助攻，拉舒福特及馬迪爾同得17個入球，至於格連活特今季亦攻入10球。

拉舒福特及馬迪爾今季同樣攻入17球。（Getty Images）

蘇斯克查說：「能夠以第3名完成實在太好了！我們承受很多的壓力，今季排名又上又落，終於來到最後一場比賽。我一定要讚大家，這是眾人努力得來的非凡成就。我在（周日）早上跟所有人講，無論今場戰果如何，我們都是一個團隊。我們正建立一套文化，我以他們的努力為榮，亦感到高興。」

今季曼聯先苦後甜，縱然一度沉淪下游，但最終獲得歐聯資格，固然可喜。不過，曼聯季尾亦浮現板凳深度不足的問題。在復賽後，曼聯是其中一支輪換最少的球隊，所以在最後兩場對韋斯咸及李城時，球員疲態畢現，傳球接應的成功率大跌，失誤增加，費南迪斯的活力下降，馬迪亦無法像一個月前滿場飛奔。蘇斯克查賽後也說：「或者今場，你見到費南迪斯累了，這是正常的，因為他過去踢了太多的比賽。」

格連活特是今季曼聯的最大驚喜。（Getty Images）

幸好英超就在這個時候完結，若果曼聯再要一周兩賽踢多幾場，恐怕前4名將會不保。蘇斯克查在復賽後對諾域治的足總盃試過輪換，但一班副選表現令人失望，差點不敵這支英超包尾球隊。連格及安達斯彭利拿不堪大用，丹尼爾占士只適合反擊戰術，費特及麥湯米尼踢不回季中的好表現，科素文沙當兩閘替換的發揮平平，班頓威廉斯各方面都不如梳爾。

曼聯今季最大的驚喜是格連活特，幸他及時崛起，頂替了丹尼爾占士，與拉舒福特及馬迪爾合組三叉戟。18歲的格連活特的射術令人留下深刻印象，射門的冷靜及力量都很成熟。

曼聯最終打入前4名，下季將獲得歐聯的巨額獎金及轉播費，而且還可收足每年7500萬鎊的Adidas贊助費；若果他們失去歐聯資格，贊助費將減低2500萬鎊。財力充沛，又有歐聯資格，曼聯可以放心在轉會市場大展拳腳。今季曼聯確立了中前場的框架，可按個別位置需要增兵，其中馬迪年老，急需接班人。

蘇斯克查帶領得到聯賽季軍，重獲歐聯資格。（Getty Images）

若果某些球員連替補的能力也沒有，就應該清走，選購適合的新兵，增加各線的板凳深度，讓費南迪斯、馬古尼、普巴等有輪換休息的空間。下季有歐聯踢，比賽強度更高，合適的輪換是十分重要的，否則用死一班球員，只會各線崩潰。復賽後只得一個月賽期，一周雙賽用死一班球員，就像短跑，儘管尾段吃力，但都勉強捱得住，但一整個球季的比賽是長跑，就不能這樣做。

幸好，蘇斯克查亦意識到這個問題，他說：「自復賽以來，我們像參加一個小型賽事。我們有點累，腳步沉重，我覺得大家都見得到，我們的表現不如復賽剛開始之時。不過，再說一次，我們必須要去爭取，捉緊那些分數，攻入那些入球，最後我們做到了。」

曼聯今季尚未完結，還要參加歐霸盃淘汰賽，在歐聯資格到手之下，相信蘇斯克查會給予更多副選機會，讓主力把握時間休息，因為個半月之後，新一季英超又開始。

曼聯在煞科戰擊敗李斯特城，得到聯賽第3位。（Getty Images）

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