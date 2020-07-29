行山發燒友劉嘉玲遊梧桐寨瀑布　曾感謝周潤發教識她行山跑步

劉嘉玲向來喜歡行山，常常見到她跟周潤發探索香港山野。她昨日分享跟親友到梧桐寨瀑布行山的照片，少見地有全身照及背影照，可以見到她的一身行山裝備。究竟劉嘉玲習慣穿哪對行山鞋？

上到劉嘉玲的Instagram，發現近期大部分是行山相，她有時會跟周潤發行，有時就帶母親及侄仔等家人上山。昨日，她分享了幾張梧桐寨瀑布的照片，見到她跟3個親友去行。她留言：「香港四大自然奇景，梧桐寨長瀑。」

劉嘉玲穿什麼裝備行梧桐寨？（按圖放大）

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梧桐寨瀑布位於大帽山郊野公園，主要由4個瀑布組成，由下至上分別是井底瀑、中瀑、主瀑及散髮瀑，其中主瀑高約30米，為全港最長的瀑布。行山人士通常行完4個瀑布後折回，亦有人繼續上山，可續往四方山及大帽山。

劉嘉玲大部分行山相都是半身照，因為她經常自拍，但這次行梧桐寨有朋友為她拍照，所以有全身照，也有背影相，可以見到她全身行山裝備。有網民都留言，想知道劉嘉玲所穿的行山鞋款式。

劉嘉玲之前穿的是另一對Hoka SpeedGoat 4。（劉嘉玲Instagram）

從她上載的照片所見，她穿的是Hoka的女裝SpeedGoat 4 GORE-TEX；Hoka的鞋素來以厚底避震見稱，這對鞋還有GORE-TEX防水表層。劉嘉玲似乎是Hoka的支持者，她在2月行太墩時是穿另一對Hoka SpeedGoat 4。

劉嘉玲表示很喜歡行山。（劉嘉玲Instagram）

衣著方面，劉嘉玲下身穿了Kailas的緊身運動長褲，而上身則是Uglow的V領短袖上衣。她所用的背囊是「不死鳥」Arcteryx的Norvan 14 Hydration Vest，背囊連水袋，較特別的設計是水喉從下而上伸到肩帶前面。

劉嘉玲近半年行過什麼地方？（按圖放大）

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劉嘉玲常常在Instagram留言喜歡行山，翻看她的行山照片，見到她去過大欖涌水塘的千島湖清景台、西高山、八仙嶺、大浪西灣、太墩及針山等地。她在4月時跟周潤發由北潭涌出發，行往大浪西灣及鹹田灣，半行半跑走了22公里，她當時表示創自己紀錄，「對腳好似唔係我自己嘅」。她還多謝周潤發教識她這個有益身心的喜好。

除了劉嘉玲，米雪都跟發哥去過很多地方行山（按圖放大）

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新一代女藝人都有山友，例如曾淑雅Jumbo Tsang（按圖放大）

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跟人行山，出發前不要只問「難度幾多粒星」，要識問這8條問題：