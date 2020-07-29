FIFA 21│掟手掣級侮辱慶祝動作或遭移除　網民憂替代動作更討厭

《FIFA 21》今年10月將會推出，網上已有不少疑似遊戲內容，外國網民近日爆料，新一集似乎會移除惹人反感的「收聲」慶祝動作。有網民歡迎遊戲開發商EA Sports的決定，但亦有「巴打」擔心另一慶祝動作將會取而代之，而且「掟手掣」級數有過之而無不及。

玩家在過去多集《FIFA》入波後，只要撥動「右蘑菇」向左或向右，就可以做出「收聲」慶祝動作。外國FIFA迷批評這個動作十分不敬，有時輸波火滾之際，見到對手做這個動作更會掟手掣洩憤。

部分外國玩家都討厭「Shhhhhh」這個慶祝動作。（網上圖片）

或許EA Sports聽取了民意，新一集《FIFA》將不會再見這個「Shhhhhh！」姿勢。報道《FIFA 21》的twitter專頁「FIFA 21 News」，近日上載一張慶祝動作清單，只見右掣「收聲」動作不見了，一眾熱愛《FIFA》的巴打即時「請小鳳姐」出來慶祝。

當然，有喜歡這個動作的玩家即時表示可惜：「師兄，你叫我在Pro Clubs要改用什麼慶祝動作？」

夏蘭特「打坐」亦收錄於新一集《FIFA》。（網上圖片）

麥巴比「Cry Baby」慶祝動作或會是新一代「掟掣級」慶祝動作。（網上圖片）

「Cry Baby」成新一代掟掣級侮辱？

不過，亦有網民看過《FIFA 21》預告片後，表示沒有了「Shhhhhh！」這個動作，不代表一切已經完了，因為預告中見到麥巴比「Cry Baby」入波慶祝動作，將收錄於新一集，有巴打表示「睇見已經火滾」。

《FIFA 20》Soccer Aid宇宙級正選11人：

+ 7 + 6 + 5

麥巴比有數個慶祝動作都收錄在《FIFA 21》（網上圖片）

除了麥巴比的「Cry Baby」之外，多蒙特射手夏蘭特「打坐」姿勢亦收錄在內。除了慶祝動作之外，法國一代射手簡東拿亦將以經典人物球員亮相《FIFA》。

《FIFA 21》預告片：

《FIFA 20》今季英超最佳20人組合包名單：